El PSOE de Armengol, candidata de Sánchez al Congreso, defendió un «referéndum pactado» en Cataluña

Francina Armengol, ex presidenta de Baleares y ahora candidata del PSOE a la Presidencia del Congreso, nunca ha ocultado su perfil afín al separatismo. Precisamente por esa afinidad Pedro Sánchez la ha elegido como gancho para que los partidos independentistas voten a su favor en la sesión de constitución de la Cámara Baja, que se celebra este jueves. Armengol -que ha gobernado con los soberanistas de Més durante dos legislaturas- ha demostrado durante toda su trayectoria política una evidente complicidad con los separatistas catalanes. Una sintonía que no dudó en exhibir -aún en contra de la línea oficial de Ferraz- en pleno procés y ante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Entonces, el PSOE de Baleares liderado por Armengol defendió como solución a la situación en Cataluña la celebración de un referéndum, pero siempre y cuando fuese «pactado» entre el Gobierno y la Generalitat. Desde el partido se defendió «el diálogo sin apriorismos» entre las partes enfrentadas, por lo que un referéndum pactado «podría ser» la medida más eficaz: «El referéndum tiene que ser pactado y con garantías, si no es el caso, como sucede ahora, no sirve para nada».

En 2016, Armengol había planteado un referéndum disfrazado en una consulta entre todos españoles para reconocer las «singularidades» de Cataluña y su encaje en un modelo federal. Después, según explicó en declaraciones a El Mundo, se realizaría otro referéndum, esta vez «sólo en Cataluña» y con «un planteamiento más amplio en la votación». Según Armengol, porque es «fundamental que los catalanes puedan votar».

«Odio contra Cataluña»

Su posición ante la actuación judicial y policial por el referéndum del 1-O chocó con la de su propio partido. Tras la operación de la Guardia Civil que concluyó con la detención de varios cargos públicos que preparaban el referéndum, Armengol consideró que se había «cruzado una línea roja que debería haberse evitado». «No es edificante para llegar a la solución del diálogo, absolutamente necesario para resolver este conflicto», aseveró, insistiendo en una «salida pactada».

Muy crítica con la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy, la ex presidenta balear acusó al PP de «inculcar odio» contra Cataluña. No obstante, matizó que no se consideraba «independentista».

«¿Yo soy independentista? No. ¿Estoy con el Govern catalán, con su propuesta? No. Estoy con la propuesta de encontrar diálogo y consenso y encontrar una solución política para Cataluña y para toda España, los ciudadanos se lo merecen», señaló durante una sesión en el Parlament balear.

El PSOE destaca en su propuesta que Armengol es «ejemplo de un país que convive con naturalidad en la riqueza que suponen las diversas lenguas que se hablan en España» y que «apuesta por la convivencia basada en el diálogo».

Dos «cualidades» que, por ahora, parecen no haber convencido a los partidos separatistas. Junts y ERC decidirán el sentido de su voto en sendas Ejecutivas de última hora que tendrán lugar justo antes del inicio de la sesión en el Congreso de los Diputados. Si estos partidos optan por la abstención, la candidatura del PSOE fracasaría y Cuca Gamarra saldría elegida presidenta de la Cámara Baja.