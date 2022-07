El PSOE se abstiene en la votación para poner una calle a Miguel Ángel Blanco en Cuenca

El PSOE ha sido el único grupo que se ha abstenido este jueves en la votación de una moción presentada por el PP en el Ayuntamiento de Cuenca para poner el nombre de Miguel Ángel Blanco a una calle de la ciudad.

Los once concejales socialistas, incluido el alcalde Dario Francisco Dolz Fernández, han decidido no apoyar que una calle de Cuenca lleve el nombre del edil de Ermua asesinado por ETA en 1997 porque, argumentan, hay muchos nombres de asesinados de todo tipo que no tienen calle y que en la ciudad castellano-manchega ya hay una rotonda y un monumento a las víctimas del terrorismo, han informado a OKDIARIO fuentes presentes en el Pleno del Consistorio celebrado este jueves.

Los socialistas han pedido que la calle se llame «Espíritu de Ermua», por el movimiento cívico contra el terrorismo desatado a raíz del secuestro y asesinato de Blanco sin precedentes en la historia. Una propuesta que los populares han recogido pero matizando que la calle sí se llame Miguel Ángel Blanco y que debajo se agregue «Espíritu de Ermua».

Sin embargo, al PSOE de Cuenca no le ha convencido esa solución intermedia y ha decidido abstenerse en la votación de la moción, a la que han votado sí el resto de fuerzas políticas del Ayuntamiento ( PP, CS, Cuenca en Marcha, y Cuenca nos Une).

En concreto, la moción del PP recordaba que este año se cumple el 25 aniversario del trágico suceso y que la incitativa recogía la petición realizada por la Fundación Miguel Ángel Blanco para «ayudar a transmitir su memoria y terminar con el desconocimiento de la juventud sobre el joven político vasco», tras constatar que un 60% de los jóvenes españoles no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco y un 70% afirma conocer «poco o nada» lo que significó.

Además, la propuesta recordaba que en Cuenca no existe ningún espacio, ni calle ni plaza que lleve el nombre de Blanco mientras que en el resto de España hay más de 100 lugares públicos con esa denominación.

La abstención del PSOE a esta propuesta del Ayuntamiento de Cuenca se produce escasos días después de que los socialistas de Leganés votaran ‘no’ a una idéntica moción para poner una calle al concejal en el municipio madrileño.

En esa ocasión, el PSOE esgrimió que también hay muchas víctimas del terrorismo de esa formación y no por ello van «por los ayuntamientos de toda España pidiendo que se les pongan calles».