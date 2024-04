Primera denuncia ciudadana contra Begoña Gómez por incumplir la Ley de Protección de Datos en su web

La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido en las últimas horas una denuncia procedente de un ciudadano valenciano contra Begoña Gómez por la creación de una web con el nombre de su nueva empresa, desde la universidad pública, sin respetar las obligaciones que marcan la Ley de Protección de Datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Tal como desveló en exclusiva OKDIARIO, la mujer del presidente se valió de la cátedra en la Complutense para desarrollar una plataforma online con la que captar datos de empresas bajo el nombre de su compañía, Transforma TSC SL. Esa web incumple al menos cuatro preceptos legales y se enfrenta a multas de hasta 600.000 euros.

Al ver la noticia de este periódico, el ciudadano Julián Llorens, procurador de tribunales de profesión, ha decidido emprender acciones legales contra Begoña Gómez por esas infracciones. No ha dudado en acudir a la directora de la Agencia de Protección de Datos para que admita a trámite la denuncia y acuerde la instrucción del correspondiente procedimiento, «así como la práctica de cuantas diligencias resulten necesarias para determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan, adoptando asimismo medidas cautelares». Esas decisiones urgentes pasan, también, por «requerir la subsanación inmediata de estos incumplimientos». Como publicó este diario, la web que costó 60.500 euros es toda una chapuza. No tiene los más básicos apartados de cualquier portal en Internet.

La denuncia registrada esta semana consta de varias páginas en las que se detalla la información destapada por OKDIARIO. El escrito empieza detallando, bajo el epígrafe Hechos, que «la Universidad Complutense de Madrid licitó el contrato Servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en la Universidad Complutense de Madrid». En desarrollo de este contrato se puso en marcha la web transformatsc.org.

Esta web sirve para captar datos de potenciales clientes bajo la marca de la empresa Transforma TSC SL, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, que fue constituida en noviembre de 2022 por María Begoña Gómez Fernández, con domicilio a efectos de notificación en el Palacio de La Moncloa, en la avenida Puerta de Hierro.

En este tipo de casos, de posibles vulneraciones de la protección de datos del usuario, se inicia la instrucción con el acuerdo de admisión a trámite. El plazo para resolver será de seis meses, contados desde el día en que la admisión a trámite se haya notificado al interesado. Cuando el objetivo del procedimiento sea la determinación de una posible infracción legal, se realizará un acuerdo de iniciado, de oficio o a causa de una reclamación. El procedimiento tendrá una duración máxima de nueve meses, a contar desde la fecha del acuerdo de inicio.

La denuncia contra Begoña Gómez se hace eco de los cuatro fallos e incumplimientos graves que un abogado experto en privacidad en Internet ha señalado en una auditoria realizada para OKDIARIO.

En primer lugar, la página web no cumple con las obligaciones de identificación del editor, requisito exigido en el artículo 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. La información requerida generalmente se encuentra en el Aviso Legal, el cual no está publicado en esa web. Tampoco se cumple con la obligación de detallar la información exigida por la normativa de protección de datos, ya que esta página de Internet no cuenta con el apartado de Política de Privacidad. Ni en la versión de escritorio ni en la versión móvil se encuentran esos epígrafes.

Web de Begoña Gómez.

Esas secciones de la web suelen incluir información sobre la entidad propietaria de ese portal, el nombre del delegado de Protección de Datos y la dirección física para enviar requerimientos, entre otros. Es común que la mayoría de las páginas web españolas tengan estos apartados en el pie de página para evitar problemas legales.

Además, la falta de un Aviso de Cookies que aparezca y requiera aceptación expresa al acceder por primera vez a la web también constituye una irregularidad. Aunque los expertos consultados, tras entrar en las tripas de la web, concluyen que sólo se utilizan cookies técnicas, esa solicitud de autorización sigue siendo obligatoria para cumplir con las normativas de la Unión Europea.

Por último, el formulario de registro en la herramienta Transforma TSC, como empresa que desea acceder a los consejos de Begoña Gómez, también es irregular. Debería incluir una cláusula informativa sobre quién custodiará los datos, lo cual no está presente. Además, la existencia de una casilla de «Acepto los términos y condiciones» sin que éstos sean accesibles obliga a los usuarios a aceptar condiciones desconocidas, lo cual es improcedente. La casilla de «Declaración de buena fe» también es inusual en este tipo de registros.

Estas deficiencias en la página web financiada con fondos de la Complutense gracias a patrocinios empresariales bajo la denominación de la SL de Begoña Gómez pueden, por tanto, acarrear problemas legales. Las posibles multas dependen de varios factores, como el volumen de facturación y el tamaño de la empresa o la demostración de haber nombrado un delegado de Protección de Datos, entre otros. Las sanciones por incumplimiento de normativas pueden ser significativas, como ejemplifican casos recientes de multas a empresas por problemas similares que han llegado a 10.000 euros hace escasas semanas.