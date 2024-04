Begoña Gómez afronta multas de hasta 600.000 € por incumplir la Ley de Protección de Datos en ‘su’ web

Begoña Gómez, directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva y administradora de la empresa Transforma TSC SL, se enfrenta a multas de hasta 600.000 euros por incumplir varios puntos de la Ley de Protección de Datos y de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información en la web transformaTSC.org. Como ha desvelado OKDIARIO, el Rectorado de la Complutense ha pagado 60.500 euros a una web diseñada por la mujer de Pedro Sánchez bajo la marca de la empresa privada recién constituida por ella misma. Ese portal ha sido desarrollado por una gran consultora tecnológica y comete varios errores que pueden ser objeto de denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Este periódico ha contactado con un abogado experto en Privacidad y confirma, tras realizar una auditoria básica, que la web de Transforma TSC es una concatenación de chapuzas. A pesar de estar plenamente operativa y lanzada al mercado, tiene cuatro «fallos e incumplimientos» graves que pueden acarrear multas para Begoña Gómez.

En primer lugar, la web «no cumple con las obligaciones de identificación del editor», recogidas en el artículo 10 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información. Normalmente, esta información se suele encontrar en el aviso legal, el cual también es inexistente».

Tampoco se cumple con la obligación de detallar la información exigida por la normativa de protección de datos, ya que no cuenta con el apartado de Política de Privacidad. Ni en versión de escritorio, ni en versión móvil se recogen los apartados de aviso legal y de política de privacidad que son básicos en cualquier desarrollo online. En esos apartados se indica la entidad propietaria de la web, el delegado de protección de datos al que escribir si quieres cambiar los datos personales cuando uno se registra, la dirección física a la que enviar otros requerimientos, etc. La práctica totalidad de las web españolas tienen esos apartados en el pie de página para no tener problemas con las autoridades.

Por otra parte, otra irregularidad es que no han habilitado un aviso de cookies que aparezca y haya que aceptar al acceder por primera vez a la web. Los expertos consultados por este periódico, tras hacer pruebas, concluyen que sólo utilizan cookies técnicas. No obstante, el aviso de cookies sigue siendo obligatorio para especificar ese extremo. Las normativas de la Unión Europea se han endurecido en los últimos años y es un básico en toda web accesible al público general, como es el caso.

Formulario irregular

Por último, el formulario de registro en la herramienta Transforma TSC como empresa que quiere acceder a los consejos de Begoña Gómez también es irregular. Debería ese formulario tener una cláusula informativa sobre quién va a custodiar los datos, pero no existe.

Web de registro donde aceptas unos términos que no puedes consultar.

Es más, aparece una casilla de «Acepto los términos y condiciones», sin que estos sean accesibles. Por lo tanto, obligan a los usuarios a aceptar unas condiciones que no conocen. Una situación del todo improcedente. Junto a la citada casilla aparece otra de «Declaración de buena fe» que es totalmente inusual en este tipo de registros.

Este tipo de errores en la web pagada con fondos de la Complutense bajo la denominación de la SL de Begoña Gómez puede acarrear, por tanto, problemas legales. «En cuanto a las posibles multas, es difícil determinarlas en este momento. Dependen de muchos factores: el grado de facturación y tamaño de la empresa, si pueden demostrar que han nombrado un delegado de Protección de Datos o no, si es la primera sanción o ya han tenido alguna más, etc…», expresan las voces expertas pulsadas.

En las últimas semanas, se ha conocido que un periódico generalista nacional con sede en Barcelona ha recibido una sanción de 10.000 euros de la Agencia de Protección de Datos (AEPD) por incumplir su política de cookies. También recientemente les ha caído multas de 4.000 y 5.000 euros a sendas empresas por tener mal la Política de Privacidad y Política de Cookies.

En otros casos, la cuantía máxima de la sanción, la infracción de no informar a los interesados acerca del tratamiento de sus datos está tipificada como muy grave por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, siendo la multa máxima de hasta 20 millones de euros o un 4% del porcentaje del volumen de negocio total anual. En este caso, si Begoña Gómez puede demostrar que el fallo no ha sido intencional y que no se ha lucrado con publicidad, podría evitar esa sanción en su intervalo superior.

Web de Begoña Gómez sin Aviso Legal ni Protección de Datos.

Por su parte, las consecuencias de no tener aviso legal, o tenerlo incompleto, también se puede traducir en una multa cuantiosa. Según la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, y pueden variar entre los 600 y los 600.000 euros. Una infracción leve la podría constituir, por ejemplo, no informar sobre el NIF (Número de identificación fiscal), lo que ocurre en este caso.

Las infracciones graves incluyen el envío masivo de spam no autorizado, la resistencia o negativa a inspecciones de la administración o no facilitar a los usuarios las condiciones generales antes de iniciar la contratación de un servicio informático. La multa para este tipo de infracción puede ascender hasta los 150.000 euros, lo que también se puede probar en la web de la mujer de Sánchez por la que ya ha preguntado el PP y Vox. Las infracciones muy graves, si se acumulan y desatienden los requerimientos de las autoridades, acarrean reclamaciones de hasta 600.000 euros.