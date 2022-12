El Partido Popular de Navarra ha celebrado este domingo en Pamplona su Congreso interno autonómico en el que ha sido elegido como presidente de la formación a Javier García, candidato único al liderazgo. García se ha mostrado muy crítico durante su primer discurso como barón popular con la política de cesiones a Bildu que están llevando a cabo tanto Pedro Sánchez como la presidenta de la Comunidad Foral, María Chivite, para «mantenerse en el sillón». En este sentido, ha avisado al presidente del Gobierno de que los proetarras «no pueden ser el interlocutor» del Gobierno de España «con los navarros».

«No queremos que Bildu hable por los navarros», ha censurado el recién elegido García, que sustituye en el cargo a Ana Beltrán, quien fuera asimismo la secretaria de Organización nacional de la Ejecutiva de exlíder del PP, Pablo Casado, en un cónclave que ha contado con la participación del presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo. Asimismo, ha traslado un mensaje de apoyo a los más de 600 agentes de la Guardia Civil de Tráfico a los que el Ejecutivo socialcomunista expulsará de la comunidad. «Os queremos en Navarra», ha proclamado.

García ha preguntado a la socialista Chivite «por qué permite» que Sánchez «humille» a los navarros con sus acuerdos con Bildu, los últimos firmados entre ambos son muy recientes y sirvieron a Sánchez garantizarse el apoyo de los proetarras a los Presupuestos Generales del Estado. «Una cosa es pactar el traspaso de competencias entre administraciones y otra un juego de trileros» para que «la Guardia Civil desaparezca de Navarra», ha remarcado García, que ha señalado que «a Bildu no le importa tráfico, le interesa la anexión al País Vasco».

Del mismo modo, ha acusado a Bildu de «españofobia» y ha reprochado que se le haya dado esa «victoria moral». Es por ello que Javier García se ha dirigido a los votantes «huérfanos» del PSOE que están «desconcertados», a quienes ha dicho que el PP es «un proyecto nuevo, renovado, plural, integrador» que «siempre será fiel a sus principios» porque «el PP no pone en venta nuestros valores».

«Cuando echo la vista atrás no reconozco la Navarra del presente, no es la misma», ha lamentado. En ese sentido, ha recordado que en la comunidad «estábamos orgullosos de Navarra de tener la mejor sanidad de este país». «Nuestra sanidad, fiscalidad, industria, no es lo que era», ha criticado, llamando a trabajar para que «Navarra vuelva a ser lo que fue, una Navarra referente». Para ello «tenemos que creer y tenemos que convencer a la sociedad de que el proyecto del PP es el que crea sociedad» y que Navarra «es una tierra de progreso».

Elecciones

García ha sido elegido por un 97% de los votos en un Congreso en el que no se ha resultado la incógnita de si el PP concurrirá a las próximas elecciones municipales y autonómicas en solitario o con Unión del Pueblo Navarro, como ocurrió en 2019, cuando los populares sumaron sus fuerzas a esa formación y a Ciudadanos bajo las siglas de Navarra Suma.

Lo único cierto es que este domingo Feijóo sí ha subrayado durante su discurso que «Navarra no se puede permitir en ningún caso perder el voto constitucionalista», porque, a su entender, eso beneficiaría a los intereses de Bildu y de Sánchez. Y es que, tal y como ha reivindicado Feijóo, es fundamental desterrar cuanto antes de la política de Navarra «la sumisión de aquellos que quieren convertirla en un anexo de otra comunidad autónoma» y ha hecho un llamamiento al votante «foralista, autonomista y constitucionalista» de Navarra para «desterrar la sumisión de esta tierra a los intereses de Sánchez, que es utilizar Navarra para mantenerse en el poder».