La presidenta de la Asamblea extremeña se salta el reglamento y permite un mitin durante las preguntas

La presidenta socialista de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín Delgado, ha permitido que el diputado de Vox, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, utilizase su tiempo de preguntas a la jefa del Ejecutivo extremeño, María Guardiola, para hacer un mitin sobre los presupuestos de la comunidad saltándose así el artículo 131.7 del reglamento de la cámara regional.

El orden del día para el pleno es claro. La intervención de Vox en el turno de preguntas expone que el diputado debía realizar la siguiente cuestión: «¿Cómo valora su participación en la Conferencia de Presidentes?»

Sin embargo, en vez de ceñirse a la pregunta, el político de la formación conservadora ha lanzado una valoración sobre la conferencia de presidentes. «El único objetivo que tenía era dar oxígeno al señor Sánchez» ha dicho Gordillo Moreno afirmando que los presidentes del Partido Popular fueron a ver al presidente del Gobierno «a toque de silbato» para luego decir que no estaban de acuerdo en nada. «¿Pero que esperaban ustedes? Al señor Sánchez lo que hay que hacer, señora Guardiola, es aislarle y sacarle del poder cuanto antes», ha señalado el político de Vox en lugar de formular la pregunta que figuraba en el orden del día.

Ahora bien, lejos de parar, y con el beneplácito de la presidencia de la cámara, Gordillo Moreno ha continuado haciendo un soliloquio sobre los presupuestos autonómicos del año 2025. «Vamos a temas más actuales. Los presupuestos del año 2025. Un fracaso más señora Guardiola, un fracaso más de su gestión. Empezó usted muy mal porque quiso complacer a todos tendiendo la mano a quienes jamás le apoyarán. Y continuó mal porque en un ejercicio de soberbia usted presentó los presupuestos sin consensuarlos con nosotros acerca de ello», ha denunciado el político de Vox recordando a la presidenta de la cámara que no habló los presupuestos con él personalmente sabiendo que es el jefe del Grupo Parlamentario de Vox en la cámara.

Ante esto la bancada popular ha comenzado a protestar ante la presidenta de la Asamblea por el uso incorrecto de la palabra que estaba llevando a cabo el diputado de la formación verde. «En la práctica parlamentaria y en cualquier parlamento no sólo de España sino del mundo se escriben unas preguntas y luego argumentan lo que quieren. Aquí también, normalmente», ha justificado Martín Delgado mientras los diputados del PP alzaban la voz contra esta irregularidad y eran por ello amonestados.

«Muchas gracias por su amparo señora presidenta. Parece que al Partido Popular no le gusta escuchar lo que no le gusta escuchar, que le vamos a hacer. Escucharán más cosas en el transcurso de mi pregunta», ha dicho Gordillo Moreno.

«Yo no sé si se ha reunido con el señor Gallardo o no. Ni lo sé ni me importa. Pero usted no se reunió conmigo antes de presentar el proyecto de presupuestos», ha continuado el diputado de Vox ante las protestas del PP. «No van a conseguir sacarme de mi pregunta», ha dicho mientras era interrumpido por abucheos y risas de la bancada popular ante esta irregularidad.