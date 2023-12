PP y Vox irán a las elecciones vascas y gallegas sin un pacto de no agresión pese al fiasco del 23J

PP y Vox, socios en un buen número de comunidades autónomas y grandes ayuntamientos, afrontan las elecciones gallegas y vascas previstas para los primeros meses de 2024 sin visos de alcanzar un pacto de no agresión ante tales contiendas.

De hecho, la actitud a día de hoy es totalmente la contraria. Y ello pese al fiasco que protagonizaron ambas fuerzas de centroderecha en la estrategia para las generales del 23J, donde quedó patente una absoluta falta de coordinación entre ellas, a diferencia de la compenetración que exhibieron y ejecutaron los dos partidos del Gobierno central, PSOE y Sumar, que lograron mantener el poder pese a perder en las urnas.

La búsqueda de intereses comunes que marca el rumbo de gobiernos de PP y Vox en diferentes comunidades, o que es compartida en otras regiones como la Comunidad de Madrid, donde los populares tienen mayoría absoluta y no dependen de nadie, estará ausente en los comicios gallegos del próximo 18 de febrero y en los vascos, con fecha todavía por determinar.

Esta situación se produce además después de que Vox decidiera a principios de este mes de diciembre romper relaciones con el PP a nivel nacional -manteniendo la colaboración en las comunidades- tras acusar al partido de Alberto Núñez Feijóo de «pactar» con el PSOE un «reparto» de las mesas de las comisiones parlamentarias del Congreso. El PP negó pacto alguno y defendió que sus diputados se votaron a sí mismos.

El PP ve a Vox «irrelevante» en Galicia

Respecto a Galicia, donde el PP acumula cuatro mayorías absolutas, es compartida en Génova la impresión de que Vox obtendrá un resultado «irrelevante» en las urnas. Fuentes de la dirección popular apuntan que basta con «extrapolar», siempre salvando las distancias, el resultado de las pasadas generales del 23J en Galicia, donde Vox no consiguió ningún escaño de los 23 en juego entre las cuatro circunscripciones en liza.

Este viernes, el presidente de la Xunta y candidato del PP, Alfonso Rueda, declaró en TVE que Vox «no va a tener representación» en el Parlamento gallego que resulte de la cita del 18 de febrero. Además, y en base a este pronóstico, Rueda descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo postelectoral con los de Abascal, que todavía no han anunciado el nombre de su cabeza de cartel.

Estas afirmaciones del jefe del Ejecutivo gallego fueron objeto de réplica horas después en redes sociales por Vox Galicia y por su presidente nacional. «Ya sabemos que el PP hará todo lo posible para que Vox no saque representación, prefiere perder la Xunta antes. Pero que no hagan de adivinos, el 23J ya les salió muy mal y hay mucha gente que está harta de no distinguir al PP del BNG y del PSOE. La soberbia no es buena», señaló el partido a nivel regional.

En la misma línea, Santiago Abascal dio difusión a esta respuesta y añadió su propio comentario: «Feijóo hizo la campaña del 23J contra Vox. Un error gravísimo que pagan hoy todos los españoles. Y ahora, cuando Sánchez perpetra un golpe contra el Estado de derecho, Feijóo-Rueda siguen en campaña contra Vox, mientras pactan con el PSOE y humillan a España legitimando a Sánchez ante Bruselas. Casi parece que compiten con Sánchez en estafar a sus propios electores», remarcó el líder de la tercera fuerza del país.

Precisamente, este viernes se formalizó un acuerdo entre PP y PSOE para eliminar el término «disminuido» del artículo 49 de la Constitución y sustituirlo por el de «personas con discapacidad». Los populares han accedido a esta reforma de la Carta Magna, que requiere mayoría de tres quintos (210 votos), después de que el PSOE de Sánchez haya prometido a Génova que los socialistas no aceptarán ni enmiendas de sus socios ni la petición de un referéndum por parte de los mismos. De ahí que el pacto sellado entre PP y PSOE incluya «un calendario de tramitación de la citada proposición de reforma constitucional con el objetivo de que sea aprobada definitivamente en enero de 2024», con su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el BOE.

El horizonte electoral vasco

En cuanto a las elecciones en el País Vasco, en el PP consideran que Vox, que sí tiene representación en la Cámara de Vitoria con la diputada Amaia Martínez, seguirá siendo una fuerza de voto «residual» en los próximos comicios. Fuentes del PP no expresan inquietud alguna por la concurrencia de Vox ni por su recorrido en las urnas, que equiparan al que tuvieron en el pasado otras siglas ya amortizadas como «Ciudadanos, UPyD o Unión Alavesa», que fue una escisión del PP.

Para los populares vascos, el principal objetivo de esas elecciones pasa por pescar el mayor número posible de votos en el caladero del descontento con el PNV.