El PP ofreció a Vox entrar en las comisiones del Congreso con cargos menores y Abascal lo rechazó

Las relaciones entre el Partido Popular y Vox atraviesan un momento complicado en pleno desafío por la Ley de Amnistía. Como adelantó OKDIARIO, el partido de Santiago Abascal ha decidido cortar con la cúpula del PP al ser incapaces, aseguran, de unificar una estrategia para responder a los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo. En el trasfondo de ese malestar está también el reparto de las comisiones del Congreso, que los populares han acordado con el PSOE, dejando al margen a Vox. En las últimas horas, el PP ha tratado de reconducir las relaciones, ofreciendo a Vox entrar en esas comisiones, aunque con cargos menores. Vox ha rechazado la oferta.

Este lunes, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha confirmado la información adelantada por OKDIARIO sobre la ruptura de las relaciones, afirmando además que el PP «no quiere trabajar de la mano para parar el golpe de Estado» perpetrado por Pedro Sánchez con el separatismo.

La decisión, en cualquier caso, no afectará a los gobiernos y los pactos autonómicos, que aseguran la gobernabilidad del PP en seis comunidades autónomas y muchos ayuntamientos. De hecho, Vox planteará una nueva estrategia de acción contra la Ley de Amnistía a través de esos gobiernos compartidos con el PP donde, dicen, sí hay sintonía.

«Golpe de Estado»

Garriga ha afeado al PP que estén «más interesados» en «distanciarse» de su partido «que del PSOE». Ante los intentos de acercamiento a los populares para una estrategia conjunta e integral contra los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ese «golpe de Estado» que supone la amnistía, los de Abascal aseguran que sólo reciben «ataques, desprecios y pactos con Sánchez y Sumar».

«No entendemos que se convoque a manifestaciones el domingo y el lunes se pacte con el PSOE y Sumar», ha asegurado el dirigente de Vox.

Pero, además, afean al PP el acuerdo con el PSOE para pactar las presidencias de las comisiones en la Cámara Baja. De hecho, Abascal publicó este sábado un mensaje a través de sus redes sociales donde lamentaba esos pactos, tachándolos de «una burla inaceptable» a todos los españoles.

«Parece que los pactos que ofreció el PP al PSOE en la última campaña electoral siguen vigentes. Como si no hubiese un golpe. Como si el partido de Sánchez no estuviese negociando con los golpistas fuera de España, y con mediadores extranjeros. Como si no hubiese un acuerdo que liquida la separación de poderes y la igualdad entre españoles. Como si no pasase nada, se reparten los sillones entre el PP y el PSOE. Es una burla inaceptable a los españoles», escribió el líder de Vox.

Fuentes de ese partido aseguran haber ofrecido «en público y en privado al PP» un acuerdo para dar una respuesta coordinada «al golpe de Sánchez» a través de un frente común en las calles, la Justicia y las instituciones. Un ofrecimiento, aseguran, sobre el que no han recibido respuesta.

Contactos rotos

El PP ha intentado reconducir su relación con Vox ofreciéndoles cargos de segundo nivel -secretarías- en las comisiones del Congreso, pero los de Abascal han rechazado la oferta. Ahora, los contactos están rotos, como ha adelantado este lunes OKDIARIO y ha confirmado horas más tarde su secretario general.

Vox entiende que ese ofrecimiento supone «no haber entendido» la cuestión de fondo, que es, afirman, la negativa del PP a intensificar los cuatro frentes abiertos contra la Ley de Amnistía. «No estamos en los puestos», recalcan desde Vox.

La nueva estrategia de los de Santiago Abascal, que da por roto el frente común contra la Ley de Amnistía con el PP («si alguna vez existió…», apuntillan), dejará toda la acción en manos de los gobiernos que ambas formaciones comparten. En concreto, los de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla-León.

«Constatamos que el PP no quiere trabajar de la mano con Vox para parar el golpe de Estado que lidera el PSOE. Es una pena, estamos convencidos que los españoles no entienden que vuelva ese PP más interesado en distanciarse de Vox que del PSOE», ha recalcado Garriga.