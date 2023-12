Vox anuncia que rompe relaciones con Génova 13 aunque no con el PP a nivel autonómico

El Comité de Acción Política de Vox ha decidido este lunes romper relaciones con el PP a nivel nacional. El motivo es la falta de respuesta del PP a los intentos de Santiago Abascal de coordinar junto a Alberto Núñez Feijóo una estrategia conjunta contra la deriva sanchista en cuatro planos: judicial, internacional, institucional y en las movilizaciones de la calle. «Se niegan a coordinar una respuesta al golpe de Sánchez», han asegurado fuentes conocedoras de la decisión.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha comparecido este lunes en la sede nacional de Vox para anunciar su plante ante el PP tras considerar que están «más interesados» en distanciarse de su formación «que del PSOE». Una ruptura de la que OKDIARIO ha informado a primera hora de la mañana.

Mientras Pedro Sánchez ha conseguido armar una mayoría parlamentaria con siete partidos de variopinta ideología (Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC), las dos formaciones a su derecha, PP y Vox, no encuentran la fórmula para entenderse y coordinar su oposición al Gobierno en un momento crítico, donde los dos partidos coinciden en asegurar que el Estado de derecho está en riesgo en España. Alegan los de Abascal que en Génova ni siquiera les cogen el teléfono para hablar de una estrategia conjunta que pueda combatir la deriva autoritaria de Sánchez.

La conformación de las comisiones y el reparto de los 149 cargos (cada comisión tiene una presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías) que tiene lugar este lunes en el Congreso es el vaso que ha colmado la paciencia de Vox. «Observamos con perplejidad cómo el PP con una mano convoca manifestaciones los domingos y con la otra pacta comisiones y cargos con el PSOE», afirmó este domingo el secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José María Figaredo, mientras asistía a la concentración convocada por el partido de Feijóo contra la amnistía en el Templo de Debod.

«Parece que los pactos que ofreció el PP al PSOE en la última campaña electoral siguen vigentes. Como si no hubiese un golpe. Como si el partido de Sánchez no estuviese negociando con los golpistas fuera de España, y con mediadores extranjeros. Como si no hubiese un acuerdo que liquida la separación de poderes y la igualdad entre españoles. Como si no pasase nada, se reparten los sillones entre el PP y el PSOE. Es una burla inaceptable a los españoles», escribió Abascal en sus redes sociales el sábado.

La falta de acuerdo entre el PP y Vox para las Mesas de las comisiones ya emponzoñó las relaciones entre ambos partidos la pasada legislatura. Y vuelve a repetirse ahora, cuando las dos formaciones de la derecha española son socios en numerosas comunidades y ayuntamientos de España, relación que la ruptura de Vox no va a poner en peligro dado que la circunscriben a la política de ámbito nacional. «Esto no hace peligrar en absoluto los pactos a nivel autonómico, todo lo contrario. Ahí es donde ahora tenemos que ser más fuertes», aseguran las mismas fuentes.

El PP niega que exista un pacto con el PSOE para repartirse la comisiones y sus cargos. «Nos limitamos a votar a nuestros candidatos», aseguran en Génova. Es lo que sucedió el 17 de agosto, cuando se constituyó la Mesa del Congreso, donde Vox dejó de tener representación -el PP no le cedió ningún puesto- pese a repetir como tercera fuerza del país en las elecciones generales del 23J.

Tras conocer la noticia, desde la dirección del PP han llamado a la sede nacional de Vox en Bambú esta misma mañana, para ofrecer una serie de puestos en algunas de las comisiones del Congreso de los Diputados que se configuran estos días. A lo que desde la formación liderada por Abascal han respondido: «Nosotros no estamos en los puestos, no han entendido nada».