Impedir que el corrupto y golpista Xavier Trías sea alcalde de Barcelona está en manos del PP de Daniel Sirera. Si el candidato popular no se vota a sí mismo, tal como asegura que hará este sábado, el ex alcalde de Junts per Catalunya no volvería a ostentar la vara de mando durante los próximos cuatro años. En este caso, sería el socialista Jaume Collboni, que sacó 10 concejales, el que lograría la alcaldía de la Ciudad Condal junto a Barcelona en Comú de Ada Colau.

Este viernes, Daniel Sirera ha explicado en una rueda de prensa que él está dispuesto a apoyar a Collboni y quedar fuera del gobierno «para evitar que el separatismo se haga con la ciudad». Pero pone una condición: que los Comuns de Colau hagan lo mismo. De esta forma, ambas formaciones investirían al candidato socialista y se quedarían en la oposición. Pero la presencia de la todavía alcaldesa de Barcelona en el futuro gobierno municipal es una línea roja para que el PP la investidura de Collboni.

El candidato del PP ha asegurado que su objetivo es evitar que los independentistas se hagan con el control de la segunda ciudad de España tras las elecciones del 28 de mayo. Este mismo viernes, Trías y Maragall han alcanzado un acuerdo para gobernar juntos Barcelona durante los próximos cuatro años. El candidato de Junts sería el alcalde, con cuatro vicealcaldías de miembros de su partido, y Maragall sería vicealcalde en una de las dos vicealcaldías que corresponderían a ERC. Sin embargo, la suma de ambas formaciones se queda a cinco escaños de la mayoría absoluta, por lo que no lograrían la investidura si hay una mayoría alternativa.

Esa smayoría alternativa pasa por el PSC, los Comuns y el PP. Si el socialista Jaume Collboni, que mantiene su candidatura para ser investido alcalde y logra el apoyo de las dos formaciones constitucionalistas, desbancaría al ganador de las elecciones del pasado 28 de mayo. El socialista podría gobernar junto a Colau con la abstención del PP -la opción preferida por los Comuns- o en solitario si Ada Colau y Daniel Sirera apoyan su investidura. Las tres formaciones suman un total de 23 concejales, dos más de los que determina la mayoría absoluta fijada en 21.

El de Barcelona es uno de los ayuntamientos que, a 24 horas para la sesión constitutiva, aún está sin resolver. La decisión que acabe tomando el PP de Sirera, y un eventual paso al lado de Colau, serán determinantes para evitar que el corrupto y golpista Trías vuelva a liderar el gobierno municipal.