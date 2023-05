«Si quieres que gobierne el PP sólo hay una papeleta, la del PP». De esta manera, tan simple como efectiva, Alberto Núñez Feijóo ha puesto sobre la mesa de la campaña electoral la importancia del voto útil en los comicios del 28M. Un tema que ha abordado en los últimos grandes actos del PP, celebrados en Ceuta y Melilla, y en los que ha intervenido el propio Feijóo. El líder del Partido Popular ha asegurado que «en el PP caben todos aquellos que votaban a partidos que decían que había que votarles a ellos para que gobernara el PP». De esta manera, el presidente popular ha tendido la mano a aquellos votantes tradicionales del PP que se fueron a Vox:»Ahora, todo el mundo sabe que si quieres que gobierne el PP, hay que votar al PP».

Génova tiene claro que las elecciones se ganan por el centro. Una posición que no obliga a desatender a los postulados de centroderecha y en la que el PP de Feijóo se siente especialmente cómodo. Una casa común en la que aglutinar a todos aquellos que quieren poner fin a la deriva que la política nacional ha experimentado durante la última legislatura, reivindican desde el PP. Por ello, Feijóo no sólo ha apelado al voto útil respecto a los electores desencantados que se marcharon a Vox. El presidente nacional del PP también ha tendido la mano a los electores del PSOE y de Ciudadanos.

«Todos cabemos en el mismo lugar», ha recordado. En primer término, Feijóo ha recordado que, «por supuesto», en el PP tienen su sitio aquellos que siempre han votado al partido. «Aquellos a los que, a veces, hemos defraudado por errores propios y que nunca nos han abandonado. Esos siempre han estado con nosotros», ha asegurado el presidente popular.

Mirando hacia su izquierda, Feijóo ha abierto la puerta a aquellos votantes del PSOE que no se ven representados actualmente en el partido. «En el PP caben aquellos que votaron al partido socialista porque entendían que era un partido de Estado, como lo fue durante décadas, y ahora han comprobado que no lo es», ha señalado. De esta manera, Feijóo ha ofrecido las siglas del PP como opción electoral a aquellos que confiaron «de buena fe» en Pedro Sánchez y, ahora, «se dan cuenta de que les ha traicionado».

En su intento de ensanchar el partido, una tarea que parece ir por buen camino si atendemos a los sondeos, Alberto Núñez Feijóo también se ha dirigido a los votantes de Ciudadanos, a los que les ofrece la posibilidad de volver a confiar en el PP: «Caben también en nuestro partido aquellos que creyeron en el discurso de la mal llamada nueva política. No hay ni nueva ni vieja política. Hay mala y buena política. Por eso, pedimos a los que creen en la buena política que nos encontremos otra vez».

PP o sanchismo

El PP considera que las próximas elecciones del 28M no responden a la duda clásica: «¿En qué partido de Estado confío?». Este escenario, según Alberto Núñez Feijóo, se ha disipado y, ahora, el dilema circula entre optar por el PP, un partido de Estado, o por el partido sanchista, «algo muy diferente». En este sentido, ha señalado que «hay mucha gente del PSOE que no está nada de acuerdo con lo que ha ocurrido en España, que no están de acuerdo en repetir otros cuatro años lo que ha ocurrido los últimos cinco».

Alberto Núñez Feijóo ha puesto la diana en los votantes socialistas que se han visto «traicionados» por Sánchez desde el inicio de la legislatura, momento en el que, según el presidente del PP, comenzó a incumplir todos y cada uno de los postulados: «Dijo que no dormiría con Podemos en el Gobierno y lleva cinco años durmiendo a pierna suelta. Ahora, ha dividido a Podemos en dos, para dormir con los dos: con Podemos 1 y Podemos 2».

El popular también ha refrescado la memoria de los presentes recordando que Sánchez se comprometió a no gobernar con Bildu. «¿Por qué nos mientes tanto?», ha preguntado Feijóo a modo de reflexión en referencia a Sánchez, tras denunciar la importancia de que ERC ha tenido finalmente durante la legislatura y que el Gobierno ha metido la mano en el Código Penal para reformar la sedición y malversación «a la carta».

Feijóo ha advertido, además, que si Sánchez revalida el poder en las urnas, todo lo ocurrido durante la legislatura quedaría refrendado. «Ahora estaría refrendado para gobernar con Podemos, para que Bildu mande o para que ERC convoque un referéndum en Cataluña», ha concluido el líder del PP.