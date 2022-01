El Partido Popular ha asegurado este sábado que los ongi etorri son «una vergüenza y un ataque directo a la dignidad de las víctimas de ETA y sus familias» y ha anunciado que los prohibirá cuando llegue al Gobierno.

«El Gobierno no puede seguir haciendo como si no pasara nada, los ongi etorri son una vergüenza y un ataque directo a la dignidad de las víctimas de ETA y sus familias y, por eso, los prohibiremos cuando lleguemos al Gobierno», señala el PP.

Así, la vicesecretaria de Organización del PP y presidenta de este partido en Navarra, Ana Beltrán, ha asegurado que «sólo hay algo más indigno que la celebración de homenajes a etarras: permitirlos». «Sánchez y su Gobierno pagarán en las urnas esta humillación». ha recalcado Beltrán.

Al igual que en otras muchas localidades vascas y navarras, Sare organizó en Nochevieja en Arrasate/Mondragón una marcha en favor de los presos de ETA que estuvo precedida por la polémica, después de que distintas asociaciones y partidos, entre ellos el PP, pidieran su prohibición, ya que el cartel de su convocatoria incluía los nombres de Henri Parot, «Unai», José Manuel Pagoaga Gallastegui, «Peixoto», y Eugenio Barrutiabengoa.

No obstante, Sare aclaró después que este acto no pretendía ser un «homenaje» a estos etarras y retiró sus nombres del cartel de la convocatoria, que no fue prohibida por la Audiencia Nacional al entender que no había «constancia alguna» que permitiera afirmar que fuera a producir «delito alguno» en la marcha, que finalmente se desarrolló sin ningún tipo de incidentes.

El PP ha hecho este anuncio en redes sociales, donde ha publicado una entrada junto a una noticia en la que se informa sobre la manifestación por los presos de ETA celebrada ayer por la red de apoyo a estos reclusos, Sare, en Arrasate/Mondragón, así como en otros muchos pueblos del País Vasco y Navarra.

Precisamente hace varios días el presidente del PP, Pablo Casado, anunciaba que habían denunciado a la Fiscalía los recientes homenajes a etarras y que, por lo tanto, «exigimos la prohibición de la manifestación en honor al sanguinario Parot. Sánchez no hace nada porque depende de Bildu. Como desveló Otegi, su apoyo a los Presupuestos ha sido a cambio de beneficios a presos etarras».