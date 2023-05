El PP se abre a apoyar al PSOE en País Vasco y Navarra para neutralizar a Bildu si rompe con Otegi

El Partido Popular «ve razonable» estudiar la opción de entregar su apoyo al PSOE en País Vasco y Navarra para dejar fuera a Bildu de los diferentes gobiernos municipales. Eso sí, para ello los socialistas tienen que romper con Bildu. «Puede ser una vía para volver a aunar a los constitucionalistas en dos zonas castigadas por el nacionalismo más radical», reconocen los populares. De esta manera, el PP estaría dispuesto a facilitar con sus votos la llegada del PSOE a los gobiernos vascos y navarros. «Tenemos que colaborar entre todos para que Bildu deje de tener en sus manos las decisiones que atañen a tantos españoles. Es estremecedor pensar que las víctimas puedan estar gobernadas a nivel municipal por los verdugos de sus padres, hermanos, hijos…», aseveran desde Génova.

Para evitar que Bildu continue aglutinando poder, el PP no ve con malos ojos estudiar la opción facilitar los gobiernos municipales y autonómicos al PSOE, «siempre y cuando se comprometan, en firme, a romper toda relación institucional con el partido de Otegi», recuerdan desde el PP. Desde Génova aseguran que nos encontramos ante un escenario inédito en España y que, por ello, hay que tomar decisiones desde la responsabilidad y no desde la «ceguera ideológica». «El PSOE anterior jamás nos hubiera llevado a esta situación. O, lo que es lo mismo. Con Sánchez, hace 15 años no hubiéramos sido capaces de unir fuerzas para acabar con ETA», denuncian los populares.

«Estamos, por primera vez, ante un presidente del Gobierno que está dispuesto a todo con tal de seguir en Moncloa. Antes lo advertíamos, ahora lo ha confirmado con sus hechos». El PP teme incluso que, aun perdiendo, Sánchez querrá seguir en el poder. «Hará lo posible por seguir a cualquier precio y nosotros lo denunciaremos», aseguran fuentes del PP

Desde el PP lamentan que el PSOE actual se haya saltado el pacto entre partidos de no conceder responsabilidades a los abertzales. «Lejos de atenerse a este pacto, Sánchez les ha cedido la Ley de Memoria Democrática, la presentación de la Ley de Vivienda, les ha dado voz y voto en los Presupuestos Generales del Estado y en la política penitenciaria. A los mismo que hace años mataban a los que no pensaban como ellos», condenan desde el PP.