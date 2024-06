La portavoz del Gobierno lanza un bulo para intentar desacreditar la imputación del hermano de Sánchez

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha lanzado un bulo para intentar desacreditar la imputación del hermano de Pedro Sánchez al decir que la juez ha pedido al sindicato que interpuso la querella una fianza de 10.000 euros. Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que siempre hay que exigir fianza a cualquier asociación que quiera personarse como acusación popular. Este es el caso de Manos Limpias, a quien Alegría también acusa de interponer «denuncias falsas» pese a que dos jueces ya han abierto diligencias de investigación a raíz de estos documentos.

«Otra vez Manos Limpias, que es lo mismo que decir que estamos delante de una denuncia falsa construida a través de recortes y retazos de tabloides digitales, pero fíjense cuál es ya la desconfianza que genera esta organización, o este grupo ultraderechista, que la propia jueza lo que le ha pedido en primer lugar ha sido que formalice los trámites procesales y además una fianza de 10.000 euros», ha dicho Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sin embargo, la petición de la juez se refiere a una fianza para poder personarse en la causa. El pago de esta fianza está estipulado por ley, no es algo que pida la juez porque no se fíe de la querella, como ha dicho la portavoz de gobierno lanzando un bulo desde La Moncloa. «El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fije el juez o tribunal para responder de las resultas del juicio», señala el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, texto legal que deben cumplir todos los procesos judiciales con garantías procesales.

De esta forma, la juez no sólo ha pedido que abone la fianza a Manos Limpias. Todas las acusaciones populares que quieran intervenir en el proceso tendrán que pagar la cantidad que estipule la instructora. En el caso del hermano de Pedro Sánchez, el partido político Vox también ha solicitado personarse en la misma, por lo que también se le pedirá una fianza, tal y como ocurre en todas las causas abiertas en los tribunales españoles.

La querella

Manos Limpias registró una querella contra David Azagra, el hermano músico de Pedro Sánchez, por delito fiscal, fraude y malversación. En un escrito presentado ante los juzgados de instrucción de Badajoz, Miguel Bernad señala al hermano del presidente del Gobierno por cobrar sin ir a trabajar. A lo largo de 18 páginas, el denunciante del caso Begoña también se implica en los hechos alpresidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Mirando, y al jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, Alejandro José Cardenal Guijarro, como «cooperadores necesarios». Los tres han sido imputados por la juez.