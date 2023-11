‘Politico’, el medio referente en política europea, contra la amnistía: «Viola el principio de igualdad»

El medio de comunicación Politico, un medio digital que trata sobre la actualidad política de la Unión Europea, ha hablado sobre la amnistía que ha pactado el PSOE con los partidos independentistas de Junts y de ERC y las manifestaciones que esa decisión ha provocado entre los detractores de la amnistía en España: «Tales concesiones privilegiarían injustamente a una región y violarían el principio de igualdad ante la ley», reza la newsletter en la que se incluye la información respecto a la situación de España.

Esta información la firma el periodista Jakob Hanke Vela. Recoge como «todo el espectro político» además de «jueces e intelectuales han advertido sobre una crisis constitucional» que desencadenaría la amnistía. Se hace eco del cambio de opinión del Gobierno respecto a esta medida: «Antes de las elecciones de julio, Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno, se opuso a la oferta de una amnistía a los involucrados en la votación ilegal de independencia catalana en 2017». El texto menciona que «el separatismo ha vuelto» y que se ha producido un «regreso a 2017».

Además refleja que el texto «sugiere que ‘comisiones de investigación’ parlamentarios controlarán cómo los jueces aplican la amnistía para evitar que los tribunales interfieran con el acuerdo a través de lawfare».

Además, el medio que es experto en información de actualidad de política europea, rememora que «mientras en Bruselas, Sánchez insta a las capitales ricas como Berlín a mostrar solidaridad redistribuyendo su riqueza entre las más pobres», critica que «Sánchez está considerando la demanda de Junts de que Cataluña se quede con el 100 por ciento de los impuestos recaudados allí». «No se lo digan al canciller alemán Olaf Scholz», ironiza el autor del texto.

Hanke Vela detalla que «de los 48 escaños por los que votaron los catalanes, sólo siete fueron para el nacionalista Junts y otros siete para el izquierdista ERC». Sin embargo, describe la situación como una «ironía histórica» en la que «esos son los pocos escaños adicionales que Sánchez necesitaba para permanecer en el cargo». Politico pone de relieve que el presidente del Gobierno en funciones «rechazó un acuerdo para compartir el poder con el Partido Popular de centroderecha» y optó por los secesionistas, a pesar de la exigencia de una amnistía por su parte.

La autora Anne Applebaum compartió la información de Politico en sus redes sociales con un comentario crítico. La escritora publicó el libro superventas ‘El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo’. Es también periodista, historiadora y columnista especializada en el impacto del comunismo y el desarrollo de las comunidades y sociedades civiles en Europa del Este y en la Unión Soviética.

The Spanish PM has decided to amnesty Catalan separatists in order to stay in power. That includes ignoring the Russian role in the separatist movement… https://t.co/Ak9egtHtWS

— Anne Applebaum (@anneapplebaum) November 13, 2023