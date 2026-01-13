Un policía que registró la casa de Villarejo dice al juez del ‘caso Pinto’ que halló notas de contrataciones

Los policías que registraron la casa del comisario José Manuel Villarejo y Rafael Redondo en Galapagar (Madrid) declaran al juez del caso Elisa Pinto que encontraron notas sobre contrataciones. Fuentes conocedoras del caso aseguran que uno de los policías ha señalado que las anotaciones recogidas en dichas agendas responden a un patrón de contratación.

El agente ha señalado que los contratos aparecen denominados en inglés y que «pull» correspondería al nombre del contrato de Elisa Pinto. Por su parte, K significa cliente. Además, el número 10 haría referencia a una cantidad económica, según las mencionadas fuentes. Por su parte, la defensa de Rafael Redondo está tratando de cuestionar la autenticidad de los documentos, sin éxito.

El inspector jefe de Asuntos Internos también ha afirmado ante la Audiencia Nacional que «no localizaron pagos» a José Manuel Villarejo por la «posible contratación» por parte del empresario Javier López Madrid para amenazar a la dermatóloga Elisa Pinto.

A preguntas de la Fiscalía, que rechazó formular acusación, el policía ha explicado que la unidad «identificó una posible contratación» efectuada por López Madrid en relación con la doctora Pinto en los oficios de entrada y registro que llevó a cabo en los domicilios de Redondo y Villarejo.

Respondiendo a la abogada de Elisa Pinto, el policía ha explicado que «el esquema habitual de trabajo de CENYT» consistía en elaborar «unos informes que se entregaban a los clientes» y unas «notas internas» para el trabajo en la agencia de investigación.

«El informe general y el preliminar establecía un presupuesto. En este caso, no se localizó», ha expresado ante el juez.

Todo esto lo ha manifestado el agente este martes en su declaración como testigo en el juicio contra López Madrid, Villarejo y el socio del comisario jubilado, Rafael Redondo, por un presunto delito de cohecho.

Elisa Pinto se sintió amenazada

La abogada de Elisa Pinto expuso en su escrito de acusación, que López Madrid estuvo «varias veces» en las oficinas de CENYT y, en diciembre de 2013, el empresario se presentó en la consulta de la doctora junto a Redondo, «que acudía en calidad de abogado», asegura.

La letrada que representa a Pinto incide en que dicho encuentro se produjo «con intención de hostigarla». «La visita causó miedo en Elisa Pinto, que se sintió amenazada porque en ese momento no existía ninguna denuncia», precisa la abogada en el escrito de acusación.

Y añade que, a partir de 2014, Villarejo «se dedicó a hostigar» a la doctora Elisa Pinto «para evitar que denunciase» a López Madrid. En abril de ese año, cuando la mujer decidió denunciar al empresario, el comisario jubilado «accedió a su información privada sin autorización e intentó interferir en la investigación policial».

En particular, la abogada de Elisa Pinto considera que Villarejo «solicitó la ayuda de funcionarios policiales para emitir certificados que le permitieran retrasar» una rueda de reconocimiento de la que tendría que formar parte.

La abogada de Pinto pide por estos hechos seis años de prisión para Villarejo y López Madrid por delitos de cohecho y cuatro años para Redondo por su presunto papel como cómplice del comisario jubilado