Podemos insiste en pedir a Díaz que haga campaña por ellos: «Es el partido que la llevó al Gobierno»

Nueva polémica entre Podemos y Yolanda Díaz. El coportavoz estatal del partido morado, Javier Sánchez Serna, ha insistido en pedir a la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, que haga campaña por Unidas Podemos de cara al 28M. «Es la fuerza por la que está en el Gobierno de España», ha recordado el dirigente podemita.

En este sentido, Sánchez Serna ha indicado que las elecciones municipales y autonómicas van a ser «muy importantes» para el futuro del país.»Entendemos que tenemos que poner todos los recursos, toda nuestra ilusión y dedicación a estas elecciones y nos gustaría ver a Yolanda Díaz haciendo campaña en esta tierra y por todas las candidaturas de Unidas Podemos», ha dicho durante una mesa informativa junto al candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón.

Respecto a las encuestas de cara a las a las elecciones generales que dan un bajo porcentaje de voto a Podemos, el coportavoz de la formación morada ha afirmado que muestran una foto fija de la realidad pero también son «un instrumento político que quiere influir».

Es por ello por lo que ha afirmado que esas encuestas se van a quedar «viejas» muy pronto y que «lo fundamental» ahora son las municipales y autonómicas en las que la formación morada está centrada. «El hecho de conservar los gobiernos autonómicos progresistas y frenar el avance de la derecha y la extrema derecha va a ser clave para poder reeditar un gobierno de coalición», ha zanjado.

Cabe decir que la relación de Yolanda Díaz con Unidas Podemos se encuentra encallada por su falta de acuerdo para que estos últimos se integren en la plataforma de Sumar impulsada por la ministra del Gobierno de Pedro Sánchez. En cambio, Mónica García y Yolanda Díaz han dejado constancia pública de la buena sintonía que hay entre ambas en numerosas ocasiones.

En este sentido, García asistió, junto con la candidata de Más Madrid a la Alcaldía de la capital, Rita Maestre, a la presentación de Sumar. «La historia se cuenta con ausencias, pero sobre todo con presencias. Creo que hoy era fundamental estar aquí. Hoy hay muchas presencias, está la presencia del espectro progresista», afirmó ese día García.

Ahora bien, Unidas Podemos no asistió a dicho acto donde Yolanda Díaz presentó su nuevo partido. En aquel momento la vicepresidenta segunda del Gobierno negó que lo que la separa de un acuerdo con Podemos sean las primarias, como ha pedido desde la formación morada. «No es verdad que tengamos diferencias en torno a las primarias, desde el principio lo he dicho. Han de ser ellos los que tengan que explicar por qué no estuvieron en un día importante y alegre para España», señaló.