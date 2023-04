Afines a Yolanda Díaz respaldan a Page y el socialista promete abrirles su Gobierno si gana el 28M

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García-Page, está dispuesto a incorporar a dirigentes de Sumar en su próximo gobierno aunque los de Yolanda Díaz no se presentan a estas elecciones y no puedan apoyarle en las Cortes regionales. Así lo confirman fuentes cercanas al presidente castellanomanchego a OKDIARIO. El respaldo que los yolandistas le han trasladado en privado, y que no descartan transmitir en público en las próximas semanas, ha movido a Page a abrirles la puerta de su próximo equipo. Pese a que siempre ha sido muy crítico con lo que representa el espacio de Podemos.

En el PSOE regional esperan ese guiño. Que antes del 28 de mayo algunos nombres cercanos a la vicepresidenta segunda y que lideran el proyecto de Sumar en Castilla-La Mancha pidan de forma directa o indirecta el voto por Page. El socialista y Podemos representan las únicas candidaturas de la izquierda con opción a obtener representación en el parlamento. Un gesto que ahondaría aún más en la fractura existente entre Sumar y los morados, que afianzaría la alianza entre la plataforma de Yolanda Díaz y el PSOE y que contaría con la bendición ni más ni menos que de uno de los barones tradicionalmente más contrarios a los pactos de Pedro Sánchez.

Con los sondeos que le advierten de la posibilidad de perder la mayoría absoluta con la que gobierna cómodamente en la actualidad, y le convierte en uno de los barones con más autoridad a la hora de levantar la voz en el PSOE, Emiliano García-Page se ha propuesto cazar votos en la moderación para seguir cuatro años más en el Palacio de Fuensalida -sede de la presidencia de la Junta-. De ahí que además de contar con los impulsores de Sumar en Castilla-La Mancha apueste también por acercar a su partido a los ex cargos de Ciudadanos en la región ante la descomposición de la formación liderada por Patricia Guasp. De hecho el PSOE ya ha fichado a varios representantes municipales para sus listas y se abre a hacer lo mismo en el futuro gobierno regional.

En el equipo de Page están convencidos de que pese a los sondeos que se han publicado en las últimas semanas el socialista seguirá gobernando «con mayoría absoluta». «En Castilla-La Mancha las encuestas siempre se equivocan, hace cuatro años nos decían lo mismo y obtuvimos la mayoría» recuerdan para zanjar el debate. Hay cierta tranquilidad en Toledo con las elecciones a nivel autonómico e incluso a nivel municipal. Las grandes ciudades en manos de los socialistas no corren peligro. Un buen resultado en estos comicios situaría a Page en una buena posición de cara a un posible relevo de Sánchez si éste fracasa en las generales del mes de diciembre y se ve obligado a abandonar prematuramente la secretaria general del PSOE.

Con una relación cada vez más fría entre el presidente del Gobierno y el de Castilla-La Mancha, Sánchez y Page únicamente coincidirán en un acto político de aquí al 28 de mayo. Moncloa, que es la encargada de montar este mitin con presencia de ambos, ha elegido la ciudad de Puertollano como escenario del mismo. No es casual la elección ni se juega mucho allí el PSOE. Sin embargo la ex alcaldesa de la localidad es Isabel Rodríguez, la hoy ministra de Política Territorial, Portavoz y la mujer que el líder socialista querría como relevo de Page si este no logra revalidar el Gobierno. Sánchez y Page se juegan mucho en estos comicios a nivel personal.