La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha marcado en rojo este martes en su agenda su parada en Nueva York, ciudad a la que se ha desplazado para pronunciar un discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU. Lo que no podía imaginar es que ese plenario iba a estar casi vacío. Su alocución ha sido para «impulsar una resolución sobre economía social», según Moncloa; pero recordemos que las decisiones de la Asamblea General de la ONU no tiene ningún efecto vinculante. Al contrario que las resoluciones del Consejo de Seguridad, órgano ejecutivo de la ONU, donde, sin embargo, el Gobierno de Sánchez no tiene ningún peso. El ridículo de Yolanda Díaz en la ONU, donde es bastante notorio que ha ido a hacer campaña y a vender su programa social, es mayor, si cabe, dado que no ha ido ningún representante de países de referencia a escucharla a la Asamblea General.

«Esta pionera resolución ofrece las herramientas para encarar los grandes desafíos que la humanidad tiene ante sí. La reducción de las desigualdades y la protección del Medio Ambiente», ha asegurado la ministra ante el plenario vacío de la Asamblea General de la ONU sobre la propuesta de la ONU que lleva como nombre Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible.

Esta resolución también se ha apoyado por Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mongolia, Portugal, República Dominicana y Senegal. Sin embargo, el trabajo de los países arriba citados apenas ha sido mencionado por el Gobierno de Sánchez, que ha preferido hacer hincapié en el esfuerzo de España en sacar adelante el mismo proyecto.

El recorrido de esta resolución representa una incógnita, debido a que al no tener fuerza vinculante entre los miembros de la Asamblea General, queda a criterio de los diferentes países incluir en su ordenamiento jurídico el contenido de la misma resolución.

Con todo, el proyecto insta a los miembros de la ONU a incorporar la economía social en sus planes nacionales e insta a las organizaciones internacionales y los organismos financieros internacionales a impulsarla. A juicio de la Yolanda Díaz, que centra todos sus esfuerzos en su campaña electoral en España, «la economía social ha logrado desmentir el interesado tópico de que el desarrollo económico de un país debe sacrificar, inevitablemente, los ideales de justicia e igualdad», ha dicho en la ONU

Antes de su intervención ante la Asamblea General de la ONU, la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha reunido con el Premio Nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz, profesor y catedrático de Columbia, universidad de élite en Estados Unidos, de la exclusiva Ivy League, a quien también ha utilizado Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno, en el pasado como reclamo electoral. Iglesias, con quien estos días Díaz mantiene una lucha a brazo partido, se vio con Stiglitz en octubre de 2015, semanas antes de presentarse a las elecciones generales por primera vez.

Yolanda Díaz ha cerrado la jornada en la ONU con una foto con el secretario general, el portugués António Guterres, que sin duda le servirá para sacar pecho ante sus enemigos dentro y fuera de Podemos y apuntalar su promoción de cara a las elecciones. Todo, a pesar de que el máximo representante de la ONU tiene por norma hacerse una foto con los políticos que visitan Naciones Unidas.