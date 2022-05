Pegasus ha entrado de lleno en la actualidad política en España. Este software de espionaje israelí es adquirido por los países para mejorar sus sistemas de seguridad. El Gobierno español lo tiene, y ahora se investiga si lo ha podido usar con parte del separatismo catalán. También hemos conocido que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles han sido infectados. Pero, ¿qué es?, ¿cómo funciona? Aquí intentaremos resolver todas las dudas.

¿Qué es Pegasus?

Pegasus es, básicamente, un software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group que permite a su poseedor acceder remotamente a teléfonos móviles ajenos para extraer toda su información privada. Fue descubierto en 2016 y es el programa de espionaje más potente del mercado. Puede obtener información, activar la cámara del móvil, incluso recuperar mensajes borrados en el pasado sin que el usuario sea consciente de la infiltración.

¿Cómo funciona?

NSO Group, la empresa que ha desarrollado Pegasus, aprovecha los fallos encontrados en los teléfonos para poder entrar y ‘robar’ cualquier información. Son capaces de infectar cualquier móvil, con cualquier sistema operativo (Android o iOS), y sólo necesita un número de teléfono para actuar. El sistema aprovecha alguna vulnerabilidad que encuentra en el sistema operativo o incluso en aplicaciones de mensajería como WhatsApp para entrar e instalar el spyware que les permita acceder.

Pero, ¿no es tan seguro?

Una de las características de Pegasus es que es el sistema de espionaje más seguro hasta la fecha. ¿Significa esto que es infalible? No, y lo que está pasando lo demuestra. Todo software es vulnerable por naturaleza y este caso no iba a ser menos. Pegasus aprovecha un resquicio para ‘colarse’ y tomar el control para poner obtener toda la información que se quiera. No deja a penas rastro, pero si se realiza un extenso análisis forense, rastreando archivo tras archivo de un terminal que se cree que ha sido espiado, se podrá encontrar una huella que deja el sistema.

¿Quién puede obtenerlo?

El sistema de espionaje es tan complejo, costoso y peligroso que la empresa israelí se ha comprometido a venderlo sólo a los Gobiernos para «prevenir atentados terroristas, desarticular redes de pedofilia, sexo y tráfico de drogas, localizar a niños desaparecidos y secuestrados, localizar a supervivientes atrapados bajo edificios derrumbados y proteger el espacio aéreo contra la penetración perturbadora de peligrosos drones».

¿A quién ha espiado?

En España, Pegasus ha salido a la palestra después de que el desarrollador Citizen Lab asegurara que el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha utilizado para obtener información de líderes separatistas, jueces y miembros de la sociedad civil catalana. Ahora también sabemos que el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también fueron espiados entre mayo y junio de 2021.

Pero este asunto no es sólo un escándalo en España. Líderes de todo el mundo han sido espiados con Pegasus. El año pasado se supo que Marruecos había espiado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, con Pegasus. También Reino Unido analizó el móvil de Boris Johnson ante las sospechas, pero no lo confirmaron. Jeff Bezos fue otra víctima. En 2021 salió a la luz una lista con más de 50.000 números de teléfono de todo el mundo que podrían haber sido atacados con Pegasus.