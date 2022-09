Pedro Sánchez suspende su agenda tras dar positivo en Covid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido su agenda oficial tras dar positivo en Covid. El jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, que cuenta con la pauta de vacunación completa, tenía previsto viajar este domingo a Barcelona para visitar la Fundación Pasqual Maragall y acudir a la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavá. Los servicios médicos de La Moncloa han confirmado esta misma mañana su positivo en Covid tras haber viajado la semana pasada a Nueva York y a Valencia.

De esta forma, además de los actos a los que iba a acudir este domingo en Cataluña, la agenda de Sánchez también se verá comprometida durante los próximos días. El martes, tras presidir el Consejo de Ministros del que ya se ausentó la semana pasada, iba a participar en un acto de homenaje organizado por su partido a la escritora Almudena Grandes en el Ateneo de Madrid. El miércoles, después de no haber acudido tampoco la semana pasada, tenía que ir al Congreso para someterse a la sesión de control al Gobierno.

El mismo Sánchez, a través de la red social Twitter, ha comunicado que no podría asistir a los compromisos que había adquirido en Barcelona y Gavá por haber dado positivo. «Esta mañana he dado positivo en Covid19. No podré estar hoy junto a Salvador Illa y todos los compañeros y compañeras del PSC en Gavà. Feliz Festa de la Rosa. Continuaré trabajando extremando las precauciones», ha afirmado.

Esta mañana he dado positivo en #COVID19. No podré estar hoy junto a @salvadorilla y todos los compañeros y compañeras de @socialistes_cat en Gavà. Feliz #FestaDeLaRosa. Continuaré trabajando extremando las precauciones. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 25, 2022

La intención, según fuentes de su entorno, es que durante los próximos días siga desarrollando su actividad como presidente pero desde una zona aislada del Palacio de La Moncloa, con el mínimo contacto posible con el resto de empleados del complejo presidencial.

Especulaciones

Durante los más de dos años y medio que hace que irrumpió la pandemia en España se había especulado, en distintas ocasiones, sobre si Pedro Sánchez había cogido o no la enfermedad y no se había informado de ello. Y es que, su entorno más cercano, como Begoña Gómez, su madre, su suegro y gran parte importante de sus colaboradores más directos -como la ex vicepresidenta Carmen Calvo o su médico personal- se contagiaron teniendo contacto directo con él.