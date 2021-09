10:01. Albares responde a Martínez: «El Gobierno de España cumple la legalidad y tengo la plena confianza de que en este caso también lo ha hecho. Le pido que respete el trabajo de los diplomáticos, militares y sanitarios, su objetivo es buscar el rédito político».

09:58. La diputada del PP Valentina Martínez pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: «¿Hasta dónde alcanzan las responsabilidades del ‘Caso Ghali’?».

09:55. Ribera responde a Matute: «Creo que la obligación de este Gobierno es construir el funcionamiento de algo tan básico como el abastecimiento energético. Creo que debemos tomar las medias oportunas incluso en situaciones excepcionales como las actuales. Creo que la mejor receta es acelerar la transición energética para eliminar esa distorsión que nos genera el precio del gas en el mercado eléctrico»-

09:53. El diputado de EH Bildu Oskar Matute pregunta a Teresa Ribera: «¿Responderán al chantaje de las eléctricas contra el Gobierno y la ciudadanía?».

09:49. Ribera responde a Requena: «Le haré también una pregunta, ¿cuándo habla de intervencionismo se refiere a impulsar alternativas y legislar?».

09:47. El diputado del PP Juan Diego Requena pregunta a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera: «¿Considera la vicepresidenta tercera que el intervencionismo del Gobierno en el mercado es la mejor solución para bajar la factura de la luz?».

09:43. Díaz responde a Olona: «Permítame que le diga que la filosofía de mi Ministerio y del Gobierno en su conjunto es el diálogo social».

09:42. La diputada de Vox Macarena Olona pregunta a Yolanda Díaz: «Se sienta en su bancada el señor Alberto Rodríguez, un señor que está siendo investigado por haber dado una patada a un policía. Eso es Podemos, violencia y desestabilización ¿Cómo entiende usted el diálogo social en políticas de empleo, a patadas?».

09:37. Díaz responde a Egea: «Cuando existe un gran abismo entre los costes de producción y los beneficios de esas empresas».

09:36. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, pregunta a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz: «La bronca no la pone el PP, la está poniendo su Gobierno. Discuten hasta si han dicho o no si hay que jubilarse a los 75 años ¿Qué nivel de beneficios considera la Vicepresidenta Segunda que deben poder tener las empresas privadas para que éstos no sean ‘groseros’?».

09:31. Calviño responde a Álvarez: «Señoría, como usted sabe bien, el sector audiovisual está inmerso en una transformación enorme. En este contexto, creo que es importante que tengamos una ley audiovisual adecuada».

09:30. El diputado de ERC Gerard Álvarez pregunta a Nadia Calviño: «¿El Gobierno va a modificar el borrador de la ley audiovisual fijando unos porcentajes mínimos en lengua catalana como reclama el sector audiovisual catalán y la Generalitat de Cataluña?».

09:29. Calviño a Espinosa de los Monteros: «Señoría, le voy a sorprender. Estoy de acuerdo con usted, la cultura corporativa la marca el líder y el presidente del Gobierno ha demostrado su altura de país. Creo que estos principios, además de la confianza, son los que deberían guiar a la oposición».

09:28. Espinosa de los Monteros a Calviño: «Usted ya está tratando de ocultar la realidad. No es sólo Pedro Sánchez el que está contribuyendo a ese clima de engaño. Usted dijo que no había precedentes de una recuperación económica tan buena como la nuestra y 48 horas después rebajaron sus previsiones».

09:26. Calviño responde a Espinosa de los Monteros: «Efectivamente, me alegro que usted se dé cuente de que la semana pasada yo vine. Lo cierto es que somos el Gobierno más controlado de la democracia. Su pregunta no se entiende, se respondieron todas las preguntas de acuerdo con el reglamento de la cámara».

09:25. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, pregunta a Nadia Calviño: «Celebro que hoy el Gobierno haya venido a la sesión de control. La semana pasada vinieron sólo 6 ministros contando con usted ¿Está usted cumpliendo plenamente con su obligación constitucional de someterse al control de esta Cámara?».

09:24. Calviño a Gamarra: «A lo largo de estos tres años hemos vivido muchas previsiones. También he escuchado sus llamadas a la dimisión. Todo esto pone de relieve la dificultad del trabajo estadístico. Lo que está claro es que 2021 va de menos a más y que los ciudadanos saben muy bien lo que ha hecho este Gobierno desde marzo del año pasado».

09:22. Gamarra a Calviño: «¿Es radical gobernar con los comunistas? ¿Es radical gobernar con ERC y EH Bildu? Es usted como el conductor que va en sentido contrario y que considera que son los demás los que van al revés».

09:20. Calviño responde a Gamarra: «Le diré lo mismo que la semana pasada. Llevamos tres años con la misma política económica. Y que su líder llame a esta política ‘radical’ atenta contra el sentido común».

09:19. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño: «48 horas después de hablar de recuperación robusta, su INE rebajó las previsiones de crecimiento de nuestra economía. Eso se llama propaganda y manipulación. En cualquier país el ministro habría dimitido ¿Considera que su gestión es la de una buena Ministra de Economía?».

09:18. Sánchez a Arrimadas: «La verdad es que siempre he tenido la mano tendida a los liberales españoles. Hemos ampliado el permiso de paternidad, vamos a financiar 220.000 plazas de formación profesional y aumentado el ingreso mínimo vital gracias a los Presupuestos Generales del Estado».

09:16. Arrimadas a Sánchez: «Debe ser el único presidente del Gobierno que piense que hablar de la situación de los colegios no es hablar de la situación política actual. Además de los gastos escolares, también hay preocupación por el acoso escolar o qué nivel de inglés podrán aprender los españoles».

09:14. Sánchez responde a Arrimadas: «Me pregunta por otra cosa en su pregunta escrita. El año pasado por estas fechas no teníamos ni vacunas ni fondos europeos. Gracias a la comunidad educativa el 99% de las clases en los colegios han podido seguir con normalidad».

09:13. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pregunta a Pedro Sánchez: «¿Qué valoración hace de la situación política actual en España?».

09:12. Pedro Sánchez reconoce ser un fiel seguidor de la NBA para hablar sobre los jugadores que no han querido vacunarse. «Tenemos un Estado social y de derecho democrático», ha asegurado Sánchez.

09:11. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, reprende a Míriam Nogueras por utilizar «términos inapropiados».

09:08. Sánchez responde a Nogueras: «Señoría, sí».

09:07. La diputada de JxCAT Míriam Nogueras pregunta a Pedro Sánchez: «¿Tiene el Gobierno conocimiento de las actuaciones de todos sus departamentos en el ámbito internacional?».

09:06. Sánchez a Casado: «Ayer vimos que usted defendía volver a la contrarreforma de las pensiones de 2012. ¿Está dispuesto a defender eso, sí o no?».

09:05. Casado a Sánchez: «Quien calla otorga, se cree usted por encima del bien y del mal. No ha contestado a ninguna de mis preguntas. Si no está dispuesta a defender a España de delincuentes, váyase y déjenos a los demás hacerlo».

09:04. Sánchez responde a Casado: «Yo creo que los españoles, sean de la ideología que sea, están hasta la coronilla de la bronca y de los insultos. Su pregunta es si este Gobierno y yo tenemos un proyecto para España, y la respuesta es sí. Hemos afrontado la pandemia de una manera más que razonable».

09:01. Comienza la sesión de control. El líder del PP, Pablo Casado, pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Aunque venga poco por aquí, debe ser que su deber es someterse al control parlamentario. ¿Es usted la X del ‘caso Ghali’?¿Tiene usted un proyecto para España? Mentir a los españoles con la recuperación y a la UE con las reformas, es muy grave. Ponga orden en esa jaula de grillos de una vez. ¿Va a cumplir su palabra de traer detenido a Puigdemont?».

08:54. Los diputados comienzan a tomar asiento en el Congreso.

08:41. La sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso comenzará en unos minutos.

08:30. La semana pasada también hubo polémica en la sesión de control puesto que 16 de los 22 ministros dieron la espantada al no acudir al Congreso. Los miembros del Ejecutivo aprovecharon el viaje de Pedro Sánchez a la sede de la ONU en Nueva York (Estados Unidos) para no asistir tampoco a la Cámara Baja.

08:15. Esta sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso llega tras la detención del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Fue detenido la semana pasada en Cerdeña (Italia) y horas después puesto en libertad sin medidas cautelares. Esto podría tener un efecto negativo en las relaciones de Sánchez con sus socios de ERC.

08:00. Este miércoles se celebra la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Se trata de la tercera en lo que llevamos de curso político. Los miembros del Ejecutivo tendrán que responder a un total de 22 preguntar parlamentarias.