El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España enviará «material militar ofensivo a la resistencia de Ucrania». Igualmente, Sánchez ha avanzado que pedirá que se incluya a Rusia dentro de la lista de paraísos fiscales.

El anuncio del presidente socialista se produce una semana después del inicio del ataque militar sobre Ucrania y en plena invasión rusa. España ha sido el último de los grandes países de la Unión Europea en enviar material al país, pese al dramático ataque de Vladimir Putin.

«Nos enfrentamos de nuevo a una crisis brutal, y ante esta disyuntiva de mirar hacia otro lado o reforzar nuestra unión, Europa ha decidido fortalecer el frente común», ha dicho el socialista durante su intervención en el pleno sobre Ucrania en el Congreso de los Diputados.

Sánchez, que ha empezado defendiendo que «ante una amenaza europea debemos dar una respuesta europea», se ha dirigido no obstante a quienes «ponen en duda el compromiso de España» para anunciar que, finalmente, España enviará «material militar ofensivo» a Ucrania.

La decisión tendrá un irremediable impacto en la relación con los socios de Podemos, que se oponen frontalmente al envío de armas al país. De hecho, el anuncio no ha sido aplaudido por los ministros de Podemos ni por sus diputados.

Hasta el momento, la posición española había sido acogerse al envío coordinado bajo el paraguas de la Unión Europea. No obstante, algunos grupos parlamentarios, como el Partido Popular, exigían una respuesta más contundente. Sánchez no ha concretado sin embargo qué tipo de material se enviará ni cuánto y también ha seguido defendiendo una actuación conjunta europea que, ha dicho, no es un «sumatorio» de países, sino una acción coordinada. «Este ataque es a la UE», ha defendido el socialista, respaldando así la activación del Fondo Europeo de Ayuda para la Paz, del que se han destinado 450 millones para el envío de armas a Ucrania.

El anuncio se produce con días de retraso con respecto a otros países europeos y en el séptimo día de guerra. Rusia ha intensificado su ofensiva sobre Ucrania pese a la advertencia de sanciones occidentales. Este martes, las tropas de Putin atacaron la torre de televisión de Kiev, en un nuevo paso hacia la ofensiva definitiva sobre la capital. Sánchez sí ha afirmado que no se enviarán tropas a Ucrania.

«Tenemos muy reciente el no a la guerra, pero no nos equivoquemos: el no a la guerra de Irak es hoy el no a la guerra de Putin», ha señalado Sánchez, que se ha referido a Putin como un «dictador» y un «tirano».

El socialista ha añadido que Putin quiere «fragilizar» a Europa y «dibujar un mapa conforme a sus intereses». Por ello, ha justificado que hay que «responder con contundencia en defensa de nuestros valores y nuestro modo de vida».