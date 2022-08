Pánico en el PSOE a la foto de Griñán entrando en la cárcel a las puertas del nuevo ciclo electoral

Cuando quedan apenas ocho meses para las elecciones municipales, y sumergidos ya en una eterna precampaña, la foto de la entrada en prisión del ex presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE José Antonio Griñán es «un hachazo» para los intereses socialistas, según varios dirigentes. Especialmente en Andalucía, donde el partido se juega mantener cierto poder local tras el batacazo de las pasadas elecciones autonómicas. El líder socialista en la región, Juan Espadas, ha intentado mantener las distancias en público, desmarcando la actual etapa del partido de cualquier resquicio del pasado. Pero las maniobras ya se están produciendo al más alto nivel y van en la línea de que Griñán no acabe en la cárcel.

Más allá del recurso ante el Tribunal Constitucional, que prepara su defensa y que se presentará una vez se conozca el contenido íntegro de la sentencia -a principios de septiembre-, son varios los allegados al ex presidente andaluz que se están movilizando para librar a Griñán de la cárcel. Su esposa y su hijo, quienes han impulsado la petición de indulto, cuentan con el apoyo de dos ex presidentes del Gobierno como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero no será el único que llegará a la mesa del Consejo de Ministros.

Varios ex altos cargos del PSOE, como Alfonso Guerra, María Teresa Fernández de la Vega o los mismos González y Zapatero, así como otros ministros de sus diferentes gabinetes, secundarán otra petición para que el Gobierno le conceda de forma parcial dicha medida de gracia. Las peticiones serán registradas una vez el Tribunal Supremo haga pública de forma íntegra la sentencia que ratifica lo que en su día ya sentenció la Audiencia Provincial de Sevilla.

Será a partir de entonces, apuntan en Moncloa, cuando el Consejo de Ministros actuará en consecuencia. Ya el mismo día que el Tribunal Supremo ratificó la condena a seis años de la cárcel para Griñán por malversación y prevaricación en el caso de los ERE, y de nueve de inhabilitación para Manuel Chaves, fuentes gubernamentales se abrían a la concesión de ese indulto si alguien lo pedía. «No hay motivos para denegarlo», afirmaron entonces. Desde Varsovia, Pedro Sánchez defendió entonces abiertamente a los dos ex dirigentes del PSOE afirmando que «pagan justos por pecadores». La voluntad tanto del partido como del Gobierno que él preside es evitar a toda costa la entrada en prisión de Griñán en un movimiento que busca también salvaguardar los intereses electorales del PSOE de cara a las elecciones del próximo año.

Código Ético

Esa posible concesión del indulto a Griñán supondría además, como ha publicado este periódico, una vulneración del Código Ético de los socialistas.

Este documento recoge expresamente que: «Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves». Ese punto prohíbe taxativamente a Pedro Sánchez y a los ministros del PSOE apoyar esta medida de gracia para librar a Griñán de la prisión.

Todos los militantes, se advierte, tienen la obligación de «conocer y respetar lo establecido en el Código Ético». Y quien incumpla lo dispuesto será «sancionado, previos los trámites reglamentarios y mediante decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión en aplicación del régimen disciplinario».

En la petición de indulto, la mujer y el hijo de Griñán alegan su «intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la democracia» y aseguran que a lo largo de 40 años dedicados al servicio público «jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo de funcionario».

El documento, que ahora será presentado ante el Ministerio de Justicia, cuenta con la firma de apoyo de, entre otros, dos ex presidentes del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. El pasado 8 de agosto, González indicó en un comunicado que había recibido con «perplejidad y dolor» el fallo del Supremo y defendió la «intachable integridad moral» de Griñán, por lo que aseguraba que si tuviera oportunidad de nombrarle miembro de un Gobierno que él presidiera, lo volvería a hacer.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves que «no es de recibo que se esté, dentro del PSOE, cocinando aparentemente un indulto sin hablar con nadie, sin explicar con nadie y sin dar conocimiento a nadie, ni siquiera al partido mayoritario de la oposición ni al conjunto de los ciudadanos».