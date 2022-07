Sánchez apunta al indulto de Griñán: «Están pagando justos por pecadores»

Pedro Sánchez no descarta que el Gobierno que preside acabe indultando al ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Desde Varsovia, junto al primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, el jefe del Ejecutivo ha defendido a Griñán y a Manuel Chaves, ambos con condena firme tras el fallo del Tribunal Supremo, afirmando que «están pagando justos por pecadores». Sánchez no ha descartado que si la defensa lo solicita, tal como ya ha avanzado el letrado de Griñán, su gabinete indulte al que fuera presidente del PSOE. «Haremos lo que marca la ley», ha dicho. El abogado de hecho, en conversación con OKDIARIO, apuntaba a que estaba convencido de que no entraría en la cárcel.

El líder del PSOE se ha pronunciado así, por primera vez, sobre la confirmación de la condena a los dos ex presidentes del partido por el Supremo. Pedro Sánchez ha manifestado que «no han sido acusados de haberse llevado ni un céntimo ni de haber enriquecido organizaciones políticas». Y ha esgrimido que «el señor Chaves y el señor Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. En 2015, el ahora presidente, destacó de ellos su «honestidad y honorabilidad».

Según el presidente del Gobierno, «ni Chaves ni Griñán han tenido nada que ver con lo que antes he señalado». «Están pagando justos por pecadores», ha manifestado a la espera de conocer en detalle el contenido de la decisión del Tribunal Supremo. En este sentido, ha recordado que «hemos conocido el fallo judicial, pero no conocemos el contenido de la sentencia». Tal como hizo este martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, el líder socialista ha asegurado también que «respetamos las decisiones judiciales».

Ciertamente incómodo por las dos preguntas que le han hecho los periodistas españoles respecto a esta cuestión, Sánchez ha pedido «no avanzar pantallas». Y ha repetido en distintas ocasiones la necesidad de «respetar los procesos y los tiempos». El fallo del Tribunal Supremo que obligaría a José Antonio Griñán a entrar en prisión, para cumplir una condena de seis años de privación de libertad y quince de inhabilitación para ocupar cargo público, se conoció este martes por la mañana. Varios dirigentes del PSOE defendieron públicamente tanto a Griñán como a Chaves. Fuentes del Gobierno, además, tal como ha adelantado este miércoles OKDIARIO, no descartan que el indulto se acabe concediendo si hay una solicitud. Pues defienden en Moncloa que «no hay motivos para denegarlo». Será cuestión de semanas conocer la decisión que finalmente adopta el Ejecutivo.