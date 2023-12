‘Pam’ Rodríguez avisa de una «ola de gordofobia» tras la muerte de Itziar Castro

La ex secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam ha avisado de «una ola de gordofobia» tras el anuncio de la muerte de la actriz Itziar Castro, de 46 años, a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. Pam Rodríguez politiza con este mensaje en redes sociales la muerte de la actriz Itziar Castro, conocida por su papel en series como Vis a vis o las películas Campeones o Pieles. «Es terrible que al segundo de enterarnos del fallecimiento de Itziar Castro sepamos que se viene una ola de gordofobia. Da miedo. Es una falta de sensibilidad enorme, es cruel, pero sobre todo es odio», ha escrito en redes sociales.

El mensaje de la ex secretaria de Estado de Igualdad, que se ha hecho viral al afearle los internautas su interés por hacer política con la muerte de esta actriz, lo ha escrito después de lamentarse de su fallecimiento, el cual también ha tenido gran repercusión: «No tengo palabras para esto. Itziar Castro era luz, siempre dispuesta a abrazar, a juntarnos, a querernos. No es posible que te hayas ido. Sencillamente, no es posible», ha señalado por la actriz fallecida.

Itziar Castro fue una figura destacada por su defensa de la comunidad LGTBIQ+ y lucha contra la gordofobia, habitual de diferentes espacios de TV. Tampoco escapó de diferentes polémicas, entre las que destacaron cuando se vio obligada a dar explicaciones por su beso al presentador Christian Gálvez.

Ángela Rodríguez Pam ha utilizado así el pésame por el fallecimiento de la actriz, la cual sufría lipedema, una enfermedad degenerativa, para volver a las polémicas que ha protagonizado cuando era número 2 de Irene Montero. En esta ocasión, a su juicio, los usuarios de Internet han tenido una «falta de sensibilidad» con la actriz fallecida. «Ojalá sirva este momento para concienciar en una lucha a la que ella tanto esfuerzo dedicó», ha destacado Pam, la cual ha criticado en el pasado a los médicos que trabajan en la lucha contra la obesidad: «La medicina es una institución que muchas veces representa la idea de un cuerpo correcto o un cuerpo incorrecto y casi siempre el cuerpo correcto es el cuerpo de los hombres y las mujeres que van por un camino muy estrecho en el que la mayor parte de las mujeres no podemos ir».

La ex secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam ha vuelto así a arremeter con un juicio muy personal, como ha sido habitual en ella cuando era número 2 de Igualdad, contra lo que considera fobias de la sociedad, utilizando unas palabras con las que ha politizado los problemas de obesidad que sufre la población.

Hace semanas ya acusó al público de tener «bifobia». Entonces, celebró el Día Internacional de la Bisexualidad cargando contra lo que ella considera «bifobia», como se ha señalado, término empleado para referirse al odio hacia las personas bisexuales. Entonces, Pam protagonizó un vídeo distribuido por la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, dependiente entonces de la cartera encabezada por Montero en aquel momento, en la que preguntó a los espectadores si sabían realmente lo que era la «bifobia». «Somos personas que no nos atrevemos a salir del armario», manifestó Pam, que se presenta en sus redes sociales como «feminista y bisexual».