El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha admitido que se entera de los cambios del PSOE a través de la prensa, en relación a los recientes movimientos que el líder del partido, Pedro Sánchez, realizó el pasado sábado en el Comité Federal.

Sánchez fulminó a Adriana Lastra, hasta entonces número dos del PSOE, así como a los portavoces en el Congreso de los Diputados y en el Senado, Héctor Gómez y Felipe Sicilia, respectivamente.

Page se ha pronunciado así en una entrevista en la Cadena COPE, explicando que, a pesar de ser uno de los líderes regionales con mayor peso en la formación, tuvo que enterarse de estos cambios por la prensa, ya que nadie se puso en contacto con él.

«La realidad es que si las cosas fueran bien en las encuestas, si fuéramos 15 puntos por delante, es evidente que no habría habido ningún cambio aunque hubiera problemas», ha afirmado Page este lunes en una entrevista.

“Me pronuncio en los medios porque es donde me entero de las decisiones de mi partido y si me llaman a tomar decisiones no solo me pronuncio sino que intento ganar la votación”, ha incidido Page.

Socios

El sábado Page protagonizó uno de los desplantes más comentados al secretario general del PSOE.

El presidente de Castilla-La Mancha advirtió antes de entrar en el Comité Federal que no deseaba «hablar de los socios, porque incluso me duele que a algunos los podamos llamar socios», en clara referencia a EH BILDU.

«Yo llamo socio al que le puedo dejar la llave de mi piso cuando me voy de vacaciones. y a ver cuántos encuentra ahí», sentenció, sin citar a ninguna fuerza política.

«Hay que centrarse en que el PSOE conserve la fuerza que tiene, de una clara mentalidad que cohesiona y que en las próximas elecciones salga un partido que apueste por la constitucionalidad y que no se meta en aventuras”.