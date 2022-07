Page retrata a Sánchez por la memoria histórica con Bildu: «Debería ser un acuerdo de grandes partidos»

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha arremetido contra la ley de «memoria democrática» pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios de EH Bildu. Considera que esta normativa debería ser «un acuerdo de grandes partidos», en lugar de una mayoría «de circunstancias», en alusión a la formación liderada por Arnaldo Otegi.

«Si te apoyas en una mayoría de circunstancias y mañana cambia y otra mayoría revisa esa ley, ¿eso significa que hay que olvidar? ¿Qué la historia es distinta?», se ha preguntado Page en una comparecencia de prensa en Madrid junto a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, al dirigente socialista le «cuesta entender» que «hablar de memoria» tenga que depender «de una mayoría parlamentaria concreta» como un acuerdo con EH Bildu, salvo que fuera «una gran mayoría». Sí que defiende la «la necesidad de fondo, de reparar, de anular injusticias», al tiempo que ha señalado que «sinceramente, hay otros mecanismos».

«Y mi opinión es que este tipo de normas tienen que contar con el mayor esfuerzo de consenso posible y con los grandes partidos con vocación de gobernar, lo veo desde esa perspectiva», ha explicado Emiliano García-Page.

Por otro lado, el presidente autonómico ha defendido también la ley que su Ejecutivo va a aprobar este martes en «reparación y a favor de las víctimas del terrorismo». «¿Qué es lo que pienso yo? La mejor manera de expresarlo es lo que vamos a hacer mañana en el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es aprobar una ley de reparación y a favor de las víctimas del terrorismo. Creo que eso es más elocuente que cualquier cosa que pudiéramos plantear», ha enfatizado.

«El día que yo vea a Bildu firmar una ley de ese tipo empezaría a pensar que no ensucia todo lo que toca», ha apostillado Page.

Críticas

Varios políticos históricos del PSOE se han sumado a estas críticas a Sánchez por su acuerdo con EH Bildu. Este lunes se ha difundido un manifiesto en el que recalcan que esta nueva legislación «tergiversa» el «gran pacto constitucional» de 1978.

Se trata de una iniciativa de la Asociación para la defensa de los valores de la Transición, surgida durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en oposición a la Ley de Memoria Histórica de 2007 y a la que pertenecen personas de «distinta procedencia política».

Entre los firmantes del manifiesto figuran históricos del PSOE como los ex presidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo, el ex ministro de Sanidad y Defensa Julián García Vargas, el ex diputado Luis Berenguer y el ex ministro de Sanidad y actual presidente de la Fundación Gregorio Peces Barba, Julián García Valverde.