Page pide al PSOE que se respete su opinión: «Hoy es minoritaria, mañana a lo mejor no»

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, pide al PSOE que se respete su opinión tras haber afirmado que su partido está «en el extrarradio de la Constitución» por haber pactado con los separatistas incluir delitos de terrorismo en la Ley de Amnistía. «Yo tengo una posición que es minoritaria, claramente minoritaria, pero respetable, en todo caso, porque lo que hoy es minoritario, a lo mejor el día de mañana no lo es», ha defendido el dirigente socialista.

«Respeto todas las opiniones, también pido que se respeten las mías. Coincido en un 90% con lo que hace el Gobierno y mi partido. Coincido y mucho con la política social y económica del Gobierno, discrepo claramente con el tema territorial y con los independentistas», ha declarado Page ante los medios este jueves tras salir del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. «Y yo creo que se me tiene que permitir decirla, y decirla con respeto, porque yo no ataco nunca personalmente», ha apostillado.

Emiliano García-Page se ha mostrado de esta manera tras las críticas vertidas por varios dirigentes del PSOE contra él. El presidente de Castilla-La Mancha aseguró que su partido se encontraba «en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional» tras aceptar una enmienda de Junts a la amnistía que incluye los delitos de terrorismo.

«Es un intento de relativización del terrorismo. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, el terrorismo es terrorismo, terrorismo significa tener intención de generar terror», remarcó este miércoles en declaraciones a los periodistas durante su presencia en la inauguración del estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Además, Page aseguró que el independentismo «busca la impunidad» con la amnistía e instó a esperar al texto final sobre esta norma. «El independentismo catalán no busca solo la amnistía, busca la impunidad. Es más prudente esperar a ver el texto final o la última exigencia que tenga Puigdemont. No quiero ser un comentarista del día a día», puntualizó.

El dirigente socialista ha afirmado que no puede «temer nada» de su partido, en alusión a una posible sanción por sus críticas a los pactos con los separatistas. «Yo no puedo temer nada de mi partido. Toda la vida he estado tranquilo. Sólo me pongo nervioso cuando hay que ganar elecciones», ha destacado este jueves.

«Llevo desde los 16 años defendiendo al PSOE e incluso haciendo todos los esfuerzos del mundo para que el PSOE gane las elecciones. Creo que en ese sentido no se puede discutir. Están pasando muchas cosas y yo entiendo que hay un debate político muy agrio. Y que cualquier cosa, efectivamente, altera. Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas», ha apostillado.

«Ese no es el camino»

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha acusado a Emiliano García-Page de buscar «notoriedad» con sus críticas y le ha advertido que «ese no es el camino».

«Ese no es el camino. El camino es ser capaces, entre todos, de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha», ha defendido Montero este jueves durante un Desayuno de Nueva Economía Fórum en Madrid.

La vicepresidenta socialista ha remarcado que las declaraciones de Page «no se corresponden con la realidad de lo que el Ejecutivo está desarrollando» para intentar sacar adelante la Ley de Amnistía, la norma que permitió la investidura de Pedro Sánchez a cambio de los votos de ERC y Junts.

Sobre esto, el presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado que Montero es «buena amiga» y que está haciendo «muy buena política» dentro del Ejecutivo de Sánchez. «Mi adversario no es ningún socialista, son los independentistas», ha zanjado.

«Él está en el extrarradio»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, también ataco a Emiliano García-Page. «Quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo, nosotros estamos en el centro de la Constitución», aseguró el ex alcalde de Valladolid este miércoles en declaraciones a los medios en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, usó las redes sociales para contestar a Page. «Todo terrorismo es malo, Emiliano García-Page. El problema planteado por otros es ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo», señaló Cerdán.