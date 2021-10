Pablo Iglesias ha acaparado este domingo en la Uni de Otoño de Podemos todo el protagonismo frente a su sustituta al frente del partido y de la cartera de Derechos Sociales, la ministra Ione Belarra. El ex vicepresidente ha centrado su discurso en atacar a la Monarquía y en marcar el paso a una Yolanda Díaz ausente en la convención. El hoy colaborador de varios medios de comunicación ha celebrado que «Unidas Podemos, ERC y Bildu tienen una posición táctica sin precedentes».

El que fuera ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha insistido en que es posible en el futuro cercano un Gobierno de Partido Popular y Vox. Ante esto, ve una sola alternativa: presionar al PSOE a pactar con ERC, los proetarras de Bildu y otras fuerzas independentistas. En el partido señalan que los socialistas han querido pactar los Presupuestos Generales del Estado con los de Inés Arrimadas, pero eso es algo que no van a consentir.

En todo caso, Iglesias ha centrado su intervención en Rivas en su visión sobre la Jefatura del Estado. «He podido ver los resultados de una encuesta sobre la Monarquía en España con los que parece evidente lo que tienen que hacer las fuerzas políticas: profundizar en el recorrido de Estado inédito que estamos desarrollando», ha señalado. «Ciudadanos ya no es una opción electoral viable. Ahora sólo hay dos caminos. Ahora Unidas Podemos, ERC, Bildu… tienen una posición táctica sin precedentes. Hay que unificar el proyecto de país con las fuerzas que representan la plurinacionalidad, esa identidad republicana de futuro que apuesta por la justicia y la diversidad social, lingüística y territorial en España».

«Las bases del PSOE no son monárquicas. Cuando hay un proceso congresal siempre generan preocupación las enmiendas de sus jóvenes que dicen que tienen que ser republicanos alguna vez después de estos 40 años. Se va a notar en este congreso del PSOE. Va a ser muy difícil explicar que el Rey no se fugó, que la Fiscalía lo sabía, etc. Auguro que hay dos elementos clave que definan el frente amplio que hay que construir: el feminismo y la república», ha dicho en la Uni morada.

«La república ya no es cuestión memorialística, ya no es sólo recordar experiencias del siglo XIX y XX. Es la identidad política de futuro, una caja de herramientas para llenar de ideas», ha agregado.

Junto con Pablo Iglesias han participado en la mesa de debate que ha clausurado el conclave ideológico de Podemos representantes de la misma órbita ideológica de países lationamericanos como Álvaro García Linera (Bolivia), Manuela d’Ávila (Brasil), María José Pizarro (Colombia) y Ofelia Fernández (Argentina). Esta última, sindicalista de 21 años ha sido la única que ha encendido los ánimos del público presente.

Por parte de Podemos, también han hablado Ione Belarra, la secretaria general, e Idoia Villanueva, responsable de asuntos internacionales. La primera, a pesar de estar eclipsada por Pablo Iglesias, ha tratado de arengar a la militancia morada prometiendo más intervencionismo estatal. «En 2030 queremos tener: una banca pública, una farmacéutica pública, una empresa estatal de telecomunicaciones, proteger y mejorar nuestros servicios públicos…», ha indicado.

Congreso deslucido

Podemos no ha cumplido sus expectativas con el cónclave del rearmarse ideológico tras el adiós de Iglesias. La cita estaba pendiente desde 2019, año que no se realizó la Uni por la ruptura con Más Madrid. En esta ocasión, la ausencia de la nueva líder Yolanda Díaz por un viaje personal ha provocado que el evento haya sido de medio gas. La ministra de Trabajo ni siquiera ha enviado un vídeo grabado.

Además, los cuadros morados han lamentado lo desapercibido que ha pasado este acontecimiento en los medios. A la ausencia de Díaz, se han sumado otros habituales en este foro como eran Ada Colau, Manuela Carmena, Íñigo Errrejón, Miguel Urbán, Mónica Oltra, Teresa Rodríguez, José María González Kichi, Ramón Espinar, Tania Sánchez o Carolina Bescansa.

Mesa para vender productos ligados a la marihauna. (Foto: OKDIARIO)

A pesar de la ausencia del sector del errejonista y del anticapitalista los enfrentamientos internos se han hecho notar. No obstante, Podemos ha censurado las intervenciones del público. Con la excusa de la pandemia, la militancia sólo podía participar en las mesas redondas con preguntas por escrito previamente seleccionadas por los moderadores. El tema más peliagudo ha sido la ley trans. La nueva secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, hizo un duro alegado contra las críticas “tránsfobas” de las bases del partido.

Cacheos a la entrada

Para evitar escraches, como el que sucedió hace dos semanas en la misma localidad, en ese caso en la Fiesta del Centenario del Partido Comunista, Podemos ha contratado a seguridad privada para el acto central de la Uni. Se ha cacheado a todas las personas que han entrado en el auditorio Pilar Bardem y se les indicaba: «No podéis meter botellas o latas que se puedan lanzar».

En total cuatro días, 38 charlas y más de 80 horas de debate, en los que no se ha llegado a nuevas conclusiones. Las mesas redondas se han limitado a monólogos de 15 minutos por ponente que, en muchos casos, no han dejado ni siquiera espacio a leer las preguntas escritas en tarjetas de papel.

Los clásicos de Podemos han vuelto a escena. Se ha instalado una mesa para vender útiles para fumar porros de marihuana. No obstante, el éxito ha sido limitado. Sólo unas 20 personas acudieron al debate sobre legalizar esta droga en un aula pensada para 150 personas.

Mesa sobre la legalización del cannabis. (Foto: OKDIARIO)

También ha tenido espacio el Che Guevara. A pesar de su carácter racista, homófobo y sanguinario ha sido considerado un ejemplo. “Hoy hace 54 años que asesinaron al Che. Lo hemos recordado en la Uni de Otoño con enorme cariño. También en Europa nos ilumina su ejemplo y su generosidad. Seguimos”, señaló Juan Carlos Monedero.

Sin jóvenes

Otra conclusión es que Podemos no interesa a los jóvenes. La edad media de las personas que se han acercado a Rivas ha sido muy alta. La mayoría han peinado canas. Apenas un par de decenas de jóvenes entre todos los asistentes.

Tal es el envejecimiento de la militancia de Podemos que a uno le ha dado un ataque en el acto de clausura. Durante varios minutos se ha tenido que interrumpir el evento. No obstante, una ambulancia ha estado permanentemente en el recito para este tipo de desafortunados imprevistos.

Tampoco han salido a relucir nuevos liderazgos. Dirigentes de la vieja guardia como Jorge Verstrynge o el ex Jemad Julio Rodríguez han sido algunas de las figuras que más selfies han cosechado entre las bases del partido.

De nuevo, la judicatura o los medios han sido objeto de los daros de Podemos. Ana Rosa Quintana o Vicente Vallés se han llevado la peor parte. Pablo Echenique les ha vuelto a poner en la diana por hacer comentarios que no gustan a la formación. No obstante, a continuación ha reconocido: “Iñaki Gabilondo ya hacía editoriales en su telediario”.

Entre otras singularidades, un dirigente de Podemos Cataluña que ha vuelto a lucir los tacones, un asesor del partido también ha querido lucir una falda estilo escocés o han sido constantes los aplausos y recuerdos al condenado Alberto Rodríguez. Así, Podemos ha cerrado su encuentro de ideas a la espera de los designios que marque su gran esperanza, la vicepresidenta ausente.