La líder de Podemos, Ione Belarra, ha participado este domingo en la Universidad de Otoño de la formación morada, ensombrecida por la reaparición de Pablo Iglesias, ex vicepresidente y ex líder podemita. La ministra de Derechos Sociales ha abogado ante los suyos por el discurso más comunista y apuesta por que España se parezca más a Cuba: «Necesitamos una banca pública, pero también una farmacéutica y una empresa energética bajo control democrático para que el país no se tenga que poner de rodillas ante el oligopolio eléctrico».

Visto lo bien que le ha ido a Podemos con Pedro Sánchez en su negociación de los Presupuestos, Belarra se marca como horizonte el 2030 para estatalizar determinados sectores que considera «estratégicos», al más puro estilo comunista. La banca, la energía, las telecomunicaciones o la farmacia están en el punto de mira de la agenda podemita, toda vez que han encauzado el ataque a la propiedad privada a través de la Ley de Vivienda acordada con Pedro Sánchez.

«Me niego a que otra vez el país se ponga de rodillas ante el oligopolio eléctrico. Necesitamos los sectores estratégicos bajo control democrático y al servicio del interés general, como manda el artículo 128 de la Constitución», ha proclamado en el acto que ha tenido lugar en el auditorio Pilar Bardem de la localidad de Rivas.

Belarra ha señalado que si se quiere un país soberano, donde la gente vive bien, España «tiene que fortalecer su Estado» y utilizar todos los medios a su alcance para proteger a la ciudadanía, pues la lección que deja la pandemia del coronavirus es que cuando «las cosas se ponen difíciles sólo lo público salva».

La creación de una empresa pública de energía sigue centrando los esfuerzos de la líder de Podemos. Belarra, incapaz junto al resto del Gobierno socialcomunista de dar una respuesta eficaz al constante alza del precio de la luz, tira por la calle de en medio y pide crear una empresa energética pública para gestionar los saltos hidroeléctricos y las plantas fotovoltaicas.

También ha citado su propuesta de constituir una farmacéutica pública, algo que también han demandado en otras ocasiones, para rebajar el gasto sanitario o impulsar una banca pública que «financie la economía productiva, a los verdaderos emprendedores y no a los que pagan en b al PP».

Belarra ha dicho que es consciente de que habrá una reacción «furibunda» por parte a las élites económicas a sus planes de crear empresas públicas en sectores estratégicos, que a su juicio se atreven a «amenazar a la ciudadanía cuando se toman medidas valientes».

Ataque a Sánchez Galán

Ione Belarra ha centrado sus ataques en una figura, la del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, al que toda la izquierda señala ya como enemigo público número 1 para no reconocer el fracaso en la gestión del Gobierno socialcomunista. La líder de Podemos acuña el mantra que se ha desatado al no poder justificar ante sus votantes los récords históricos del precio de la luz con un Ejecutivo socialcomunista, y por eso acusa a Galán de amenazar con cerrar nucleares y plantas fotovoltaicas de manera temporal, vaciar embalses o decir que con «radicales no se puede gobernar».

«A mí lo que me parece verdaderamente radical es que tu empresa gane 1.531,3 millones de euros en el primer semestre de 2021, y que tú personalmente te embolses más de 12 millones de euros en 2020, mientras tu país vive la peor crisis económica en 100 años», ha espetado Ione Belarra para defender que el Gobierno ha hecho «lo único sensato» que podía hacer: «Retirar beneficios a las eléctricas para bajar la factura de la luz». Una medida que, como se ha podido comprobar este fin de semana no sólo no es eficaz sino que no impide que la factura siga creciendo. Los analistas calculan que puede llegar a los 300 € /MWh este invierno. Mientras, Calviño suplica a Bruselas una política energética común ante estas fatales previsiones.

Eso sí, Belarra ha demandado a su socio de Gobierno, el PSOE, que «no flaqueen, que sean valientes y defiendan estas medidas frente al olgopolio eléctrico». «Sed valientes, porque si la ciudadanía nos ve valientes, nos va a arropar», ha declarado.