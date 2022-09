Otra ‘fake news’ de Iglesias: tilda de «facha» a Tornero por colocar en TVE «tertulianos de OKDIARIO»

El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha celebrado la dimisión de «un señor tan facha» como José Manuel Pérez Tornero al frente de la Corporación RTVE. Lo dijo en la tertulia de Hora 25 de la Cadena SER, y para argumentarlo no ha dudado en recurrir a una mentira flagrante: señalar a Tornero por «poblar TVE de tertulianos de derechas y de ultraderecha», así como de medios como «OKDIARIO y otro tipo de panfletos». La obsesión enfermiza de Iglesias con este medio le lleva de nuevo a inventarse otra fake news marca de la casa dado que en los últimos dos años ningún periodista de OKDIARIO ha sido invitado a TVE como tertuliano.

Una mentira más de este ex político chavista que se dedicar a llamar «cloaca» a los medios que no le bailan el agua, hasta el punto de haber acusado en su último libro a «Cerdán, Ramírez y Abadillo y otros de ser las cloacas de Villarejo» cuando olvida que él también aparece en las agendas de Villarejo como uno de los contactos que había realizado gestiones ante el juez Baltasar Garzón para verse con el ex comisario. En ese libro se muestra que Iglesias sigue sin dormir tranquilo con Inda al dedicarle un insulto cada 4 páginas en su nuevo libro.

«Es una magnífica noticia que este señor tan facha como Pérez Tornero dimita como presidente de RTVE», ha dicho Iglesias. «¿Una televisión plural y democrática es una donde no haya tertulianos de derecha?», le preguntó el presentador Aimar Bretos. «No, en la que no haya una mayoría de tertulianos de extrema derecha», respondió el podemita.

«¿No crees que RTVE está lleno de excelentes profesionales capaces de determinar la información electoral según su interés informativo?», le preguntó Bretos. «El 57% de los tertulianos de La hora de la 1 son de derechas, el 13% de centro y sólo el 30% son progresistas, progresistas del PSOE», respondió Iglesias. El podemita jamás se quejó cuando las televisiones privadas le abrieron las puertas de par en par para que su partido se comiera al PSOE.

El mismo Iglesias, que llegó a admitir en 2013 que él sólo pactaría con el PSOE a cambio del control total de «una televisión tomando en cuenta lo que han hecho en Argentina, Ecuador o Venezuela», ha dado otra muestra de sectarismo al acusar a Tornero de haber hecho «una televisión tan de derechas» que permita el despido «de profesionales como (su amigo) Jesús Cintora». Una vez más, Iglesias se quita la careta defendiendo que la única televisión plural para él es la que sirve para «ser utilizada como arma». Hay que recordar que Iglesias defendió en esa misma entrevista en 2013 que «lo que ataca la libertad de expresión era que la mayoría de los medios sean privados».