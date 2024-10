Otegi aplaude la ‘reforma Txapote’ de Sánchez: «Que no haya presos de ETA es una inversión a futuro»

El coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, celebra que haya salido adelante la reforma legal que su formación pactó con el Gobierno de Pedro Sánchez y que beneficiará a 52 presos etarras reduciendo sus penas y acercando su excarcelación. «Que no haya presos políticos vascos en las cárceles es una inversión a futuro para la convivencia de este país», ha afirmado Otegi en alusión a los presos de la banda terrorista ETA que todavía siguen cumpliendo condena.

«Más allá de que pueda generar polémicas, se debería llegar a la conclusión de que la resolución del problema de los presos y la memoria de las víctimas hay que entenderla en términos de convivencia, más como una inversión a la convivencia del futuro del país que como una resolución de cosas que han ocurrido en el pasado», ha asegurado el líder de la formación proetarra. Arnaldo Otegi ha señalado que «no se le rebaja las penas a nadie», en alusión a los presos etarras, porque «se van a tener en cuenta en el cómputo con tiempo pasado en cárceles, fundamentalmente francesas». Sare, la plataforma de apoyo a los presos de la banda terrorista ETA, cifró en 52 los terroristas que podrán acogerse a la nueva normativa impulsada por el Ejecutivo. También afirmó que siete presos etarras deberían ser excarcelados antes de que acabe el año.

El líder de Bildu sostiene que él «nunca ha hablado» del tema de los presos de ETA «con nadie» del PSOE ni del Gobierno de Sánchez, «aunque nadie» le crea. «Yo nunca he hablado de este tema con nadie. Bueno, ya sé que nadie me cree, pero lo tengo que decir, porque es la verdad. Yo no he hablado con nadie del PSOE sobre este tema», ha explicado.

«Negociación no ha habido, lo que ha habido es la transposición de una directiva europea a la que el PP en su día incorporó una enmienda tramposa en la que hacía una excepción con los presos vascos. Lo que se ha hecho ahora es corregir esa situación», ha argumentado en alusión a la enmienda que propuso Sumar y que facilitará que los presos etarras reduzcan sus penas de prisión.

«Sacar a 200 presos»

No obstante, cabe recordar las palabras que dijo Arnaldo Otegi en octubre de 2021, revelando que su formación ha apoyado los Presupuestos Generales del Estado impulsados por el Ejecutivo de Sánchez a cambio de que se reduzcan las penas de cárcel a los presos etarras. «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues votamos. Así de alto y de claro os lo digo», afirmó el dirigente de Bildu en euskera en un encuentro celebrado en Eibar. El bilduetarra se sinceró ante un grupo de militantes desmontando en una frase todo el numerito que habían montado con ese fingido perdón de la banda terrorista a sus víctimas.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) advirtió la semana pasada de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere reformar el Código Penal para quitar la pena máxima de 40 años a los presos etarras, el límite máximo de cumplimiento que se introdujo en la legislación española en 2003. «Lo advertimos ya, lo van a hacer pronto, lo digo para que a nadie se le pase esta vez», esgrimió la presidenta de la AVT, Maite Araluce, cuya asociación que preside representa a 4.800 víctimas del terrorismo.

Arnaldo Otegi recalca que «más allá de que esto pueda generar más o menos polémicas», se debería llegar a la conclusión de que «la resolución del problema de los presos, de la memoria y el respeto a las víctimas» tendría que entenderse «más como una inversión a la convivencia del futuro del país que como una resolución de cosas que han ocurrido en el pasado».

«Llevamos mucho tiempo lanzándonos a la cara dos relatos, esto puede seguir siendo así, pero deberíamos de iniciar un esfuerzo por entender que el futuro no pasa por esta dinámica de que no haya presos políticos en las cárceles es una inversión de futuro», ha asegurado Otegi este lunes en declaraciones a Radio Euskadi.

Sin presos en 2050

El coordinador general de Bildu ha confesado que ha conversado «con mucha gente aquí sobre este tema», en referencia a los presos de ETA, y que ha tratado de «convencerles de que el futuro del país pasa por que no haya presos». En este sentido, se ha preguntado si la alternativa a esto sería «es que siga habiendo presos en el 2050». «No sé, qué tipo de favor le hace a la convivencia», ha indicado.

Por último, Arnaldo Otegi ha señalado que entiende «muy bien que hay que respetar la sensibilidad de todo el mundo, las emociones de todo el mundo» y que se debería «hacer un esfuerzo en esa dirección». «Creo que haríamos una sociedad mejor si fuéramos capaces todos de entender que esto es una inversión de futuro y que el futuro tiene que consolidarse también en función de que esto se resuelva», ha reiterado.