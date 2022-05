Macarena Olona ya es oficialmente candidata a la Junta de Andalucía por VOX y debatirá el días 6 y 13 de junio con sus adversarios tal y como ella misma anunció. El presidente de VOX, Santiago Abascal, se ha trasladado hoy hasta Málaga, donde ha tenido lugar el acto de presentación de candidatos para las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo 19 de junio. Allí, junto a Macarena Olona, candidata a la Presidencia de Andalucía, y el secretario general de VOX, Javier Ortega, han estado acompañados por las más de 3.000 personas que se han acercado a escuchar las propuestas del cambio real de VOX para la región.

El presidente de VOX ha advertido de que el PP y el PSOE “están instalados en el recambio”. Y se ha referido a la “nueva era de entendimiento” por la que el candidato del PP a la Presidencia de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado en los últimos días. Moreno, además, ha recordado Abascal, “ya ha avisado de que, si no votáis bien, habrá que repetir las elecciones”.

Abascal ha lamentado que el PP no haya aprovechado estos años para hacer un cambio real, ya que los cambios “han sido mínimos”. Así, ha reprochado a los populares que no cumplieran el acuerdo alcanzado con VOX.

También se ha referido el presidente de VOX a las “líneas rojas” que el PP ha impuesto: “La criminalización del hombre y la desigualdad entre el hombre y la mujer; el suicidio climático; el respeto a la legalidad -el PP apoyó los estados de alarma declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional-; y la inmigración”. La candidata ha indicado que «no quieren que se hable de programa, programa, programa», lamentando los «bulos y debates» sobre la formación «que nada tienen que ver con las cosas del comer», como la de su empadronamiento en Salobreña. «He venido para quedarme, sin billete de vuelta», ha asegurado.

Reproches

Sobre inmigración, Abascal ha reprochado a Moreno Bonilla que no haya cumplido el acuerdo firmado con VOX por el que debió facilitar a la Policía Nacional los datos de los inmigrantes ilegales que disponen de tarjeta sanitaria andaluza. Del mismo modo que no retiraron la ley de memoria histórica. Ni los “chiringuitos de la izquierda”.

Así, ha asegurado que “cuando VOX tenga mayoría suficiente, va a tardar 15 minutos en derogar todas las porquerías de la izquierda, una detrás de otra” porque VOX, ha dicho quiere «un cambio de rumbo de nuestra sociedad y de nuestra patria”. También se ha referido al abandono que ha sufrido Andalucía, como muchas otras regiones de España, “por ser leales”. Mientras que la Cataluña de los golpistas o la Comunidad Autónoma Vasca recibía competencias y fondos.

Presentada por Javier Ortega Smith como “la Salobreña del año”, el Secretario General de VOX dio paso a Macarena Olona, “la futura presidenta de la Junta de Andalucía”. Ante gritos de “presidenta, presidenta”, y con el rostro emocionado, la candidata de VOX daba las gracias a todos los que la han “ofrecido su casa para empadronarse”. “En Andalucía empezó todo” y “en Andalucía comenzó verdaderamente la reconquista de España”.

Opciones reales

Olona ha arrancado su discurso asegurando que “hoy tenemos opciones reales de asumir la presidencia para que Andalucía se convierta en el foco de esperanza para toda España y que acabará con Santiago Abascal como presidente de España”. Y ha recordado que “hace 4 años dijisteis no a la corrupción” y “lealmente permitimos un gobierno para el cambio y mintieron”. Eso sí, señaló con cierta ironía que “no podemos decir que no se haya producido ningún cambio, de momento han echado un 10 % de red clientelar, seguimos teniendo un 90 % de enchufados”.

Dicho esto, la candidata de VOX ha asegurado que “este paso para dar un cambio real, no un simple recambio”, anunciando que “algo está pasando, algo extraordinario está pasando en Andalucía. Lo sentís vosotros y lo saben el PP y el PSOE, por eso tienen tanto miedo”. Por ello, Olona ha aclarado “a quien todavía no entienda que esto no va ni de derechas ni de izquierdas que está muy perdido”, por eso “cuando Andalucía pueda expresar en las urnas el castigo que merecen unos, y la esperanza que merecen todos, será un honor ser la presidenta”.

VOX está preparado

El secretario general de VOX, Javier Ortega, por su parte, ha celebrado que “por fin llegó el día, y algunos están muy nerviosos”, y ha atribuido esos nervios de políticos y medios de comunicación a que saben a VOX preparado. “Tenemos la maquinaria a punto; oyen rugir nuestros motores y hoy despegamos por Andalucía y por España”.

Ortega, que ha querido agradecer a los simpatizantes, voluntarios y personas de VOX que hacen posible la campaña, ha avanzado que durante la precampaña y campaña habrá “cuatro caravanas nacionales” que llevarán el mensaje de VOX “hasta el último rincón de la geografía andaluza, con Santiago Abascal a la cabeza”. “Gracias a los que, con vuestra ilusión, compromiso y esperanza vais a suponer ese cambio real para Andalucía”. “Se acabaron las políticas cobardes y acomplejadas y vendrán las valientes y decididas”, ha dicho Ortega para apostar por el cambio real.

Por su parte, el cabeza de lista de la formación por Málaga a la Junta de Andalucía, Antonio Sevilla, ha dado las gracias a todas aquellas personas que han hecho posible que “hoy estemos aquí presentado un proyecto sólido de cambio real”. Además, se ha referido a los parlamentarios de VOX que estuvieron en la anterior legislatura para agradecer su labor desempeñada. “Fuisteis la punta de lanza que expulsó a la izquierda corrupta después de 37 años en Andalucía”.