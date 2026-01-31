OKDIARIO pilla a los menas saliendo del chaletazo de La Rioja y sacando dinero del cajero

OKDIARIO ha pillado saliendo a varios menas alojados en el chaletazo que el Ejecutivo popular de La Rioja les ha facilitado en una zona residencial del municipio de Villamediana para –dice– evitar «poner en riesgo» la vida a estos jóvenes trasladados de Canarias, Ceuta y Melilla, por no tener un alojamiento disponible para ellos. Una afirmación que consta de manera literal en el expediente de resolución tramitado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales de este Ejecutivo autonómicol.

En pleno escándalo por la regularización exprés de cientos de miles de inmigrantes ilegales por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como ha podido recabar este diario los menas del chaletazo dispondrían también de identidad bancaria para poder extraer dinero, como se puede apreciar en las imágenes captadas. Se ha observado cómo varios están acompañados de un tutor, en una de las salidas matutinas del centro de menas en el que se ha convertido este lujoso chalet con piscina por el que el Gobierno autonómico liderado por Gonzalo Capellán paga 100.000 euros al mes a la entidad adjudicada.

Se trata de la empresa Asociación para el desarrollo y la integración social meridianos, especializada en «menores con problemas de conducta» y que tiene presencia en otras comunidades autónomas.

El «acogimiento residencial» de estos menores supondrá en total para sólo 8 meses 796.579,18 euros. Lo que significa que el Ejecutivo riojano destinará 66.666 euros para cada mena por este periodo. Es decir, el coste por menor es de 8.333 euros al mes. Ahora bien, tal y como advierte el propio Gobierno en el expediente de la Secretaría General Técnica de Salud y Políticas Sociales, la estancia de los menas se pueda prolongar sine die, hasta que sea necesario si «la contingencia migratoria extraordinaria se prolonga».

A menos de un mes de la concesión de este contrato, en la mansión han descargado dos camiones de varias empresas logroñesas para abastecer las necesidades del centro, como comida congelada, especializada en envíos a domicilio, así como una empresa local enfocada en montar cocinas.

Los populares justifican la habilitación de este chalet en que los servicios sociales de La Rioja «están saturados», en referencia a los conocidos como pisos hogar, el sistema de acogida que disponía hasta ahora la comunidad autónoma.

Un sistema que funcionó hasta finales del pasado año, cuando el Gobierno riojano compró un convento de monjas por 2 millones de euros para ubicar a 17 menas.

Ante el indignado rechazo por parte de Vox, que denunció que cada mena costará 150.000 euros a los riojanos, el Ejecutivo de Capellán argumentó que era una decisión que habían tomado forzados por la llegada inminente de entre 100 y 200 menores con motivo del procedimiento de reubicación en el marco de «contingencia migratoria» que dispuso el Real Decreto ley 2/2025. Un decreto que Capellán no recurrió ante el Tribunal Constitución, algo que sí hicieron todos los demás gobiernos autonómicos del PP.