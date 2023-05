OKDIARIO en la okupacion más grande de Madrid: «No nos van a echar, la Ley de Vivienda está muy bien»

A poco más de 10 minutos de La Moraleja, la urbanización más exclusiva de Madrid, se ubica la okupacion más grande de la Comunidad. Se trata de un edificio con 62 viviendas donde hace 12 años entraron los okupas. Estas familias reciben todo tipo de subvenciones públicas y no tienen miedo a que les desalojen. «No nos van a echar, la nueva Ley de Vivienda de Podemos está muy bien», asegura una okupa del inmueble en una conversación con este periódico.

OKDIARIO ha estado en el interior de la mayor okupacion de la Comunidad de Madrid, en el edificio ubicado en la calle Francisco Largo Caballero número 26 del municipio de Alcobendas. Allí se encuentra el inmueble de cuatro pisos donde se alojan 62 familias de okupas. Las zonas comunes se encuentran en estado deplorable, la basura se amontona en los recovecos del edificio y las cerraduras de las puertas están vandalizadas. El techo está que se cae y peligrosos enganches ilegales abastecen de suministros al edificio. Además, tal y como ha podido comprobar este periódico, existen excrementos y enseres abandonados en los trasteros del edificio.

Fuentes vecinales aseguran que la mayoría de los okupas son ciudadanos de origen marroquí y de etnia gitana que llevan más de una década residiendo en estos pisos. Entrar en uno de ellos no es difícil. «Yo fui al parque y un hombre me dijo que si le pagaba 200 euros me daba una llave y así entramos», explica un ex okupa que vivió allí durante ocho años. Asimismo, este ciudadano, que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias, asegura que las peleas eran constantes y diarias. «Una vez, casi se matan, fue una pelea entre los vecinos, se dieron palos y le abrieron la cabeza a uno», relata este ex okupa.

Estos constantes conflictos han atemorizado al vecindario. «Tienen a los vecinos amedrentados, las niñas no se atreven a pasar por esa calle, cometen todo tipo de delitos», asevera el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alcobendas, Fernando Montenegro, en una entrevista con OKDIARIO. Además, el concejal asegura que estas familias reciben todo tipo de subvenciones públicas y que su grupo municipal quiere prohibir que estos delincuentes reciban ayudas.

Aunque reciben subsidios, ninguno de los okupas paga el alquiler. «Con 46 años no puedo trabajar en ningún lado», lamenta una okupa que acaba de reformarse el piso que no paga. A su nula actividad laboral, también se suman algunos de sus vecinos cuya única actividad remunerada es el menudeo de sustancias estupefacientes. De hecho, en el tercer piso del portal 2, existe un narcopiso al que accede un trasiego incesante de drogodependientes a diario.

Este edificio es propiedad de una empresa cuyos socios no ven cómo atajar el problema de la okupacion. De este modo, los okupas residen allí desde hace 12 años sin temor a ser desalojados. Algunos de los inquilinos morosos aseguran que conocen al que fuera alcalde socialista del municipio, Rafael Sánchez Acera, y que está muy lejos de querer echarles. El baile de competencias institucionales para proceder al desalojo ha hecho que el edificio lleve más de una década okupado. «La reforma del Código Penal, los decretos durante la crisis del coronavirus y la nueva ley de vivienda están favoreciendo a la inquiokupación», zanja el diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, José Luis Ruiz Bartolomé.