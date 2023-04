OKDIARIO visita los edificios okupados de La Ruina y El Kubo, en Plaza Bonanova de Barcelona, donde los mossos reconocen a nuestro reportero «que no pueden entrar ni hacer nada». Dos estercoleros de okupas que con impunidad y la protección del Ayuntamiento de Ada Colau se permiten disparar con pistolas de balines a los vecinos y arrojar botellazos a nuestro reportero. Los vecinos sufren desde hace años un auténtico calvario. «Si no viene el ejército, de aquí no los sacan», afirma una vecina de la zona.

Eva Parera (Valents) cuenta que «han robado vallas del Ayuntamiento de Barcelona para formar barricadas y paralizaron el desahucio porque son violentos». En las imágenes se puede escuchar el relato de un chaval herido por los disparos de balines a manos de unos de los okupas: «Me tuvieron que dar seis puntos de sutura».

Uno de ellos asomó la cabeza por encima de una pared con la cara descubierta y lanzó hasta tres botellazos a Cake Minuesa ante la pasividad policial. «¡Esa es la okupación pacifista!», exclama Cake esquivando los botellazos. Ante la amenaza de llamar a la Policía, el okupa responde: «A los maderos les hace falta cardio». Al cabo de un rato aparecen los Mossos d’Esquadra, quienes piden ¡nuestra identificaciones! al tiempo que admiten que «tienen miedo de entrar y salir mal parados». Esta es la realidad de los okupas en esa ciudad sin ley llamada Barcelona gracias al PSC y Ada Colau.