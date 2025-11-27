OKDIARIO, elegido mejor periódico digital de España en la gala ‘Los Mejores de PR’

El Palacio de la Prensa de Madrid acogió este jueves la gala de la edición número XXII de Los Mejores de PR, donde se ha premiado a los mejores profesionales del sector de la comunicación. OKDIARIO ha sido uno de los ganadores al recibir el galardón a mejor medio digital de España.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, recibió el premio en una celebración que contó con Pedro Aparicio, editor de PRNoticias, como presentador de la gala. Además de OKDIARIO también fueron galardonados El Confidencial, El Debate y The Objective.

En su discurso tras recibir la distinción, Eduardo Inda puso en valor el papel de los medios de comunicación en el momento por el que atraviesa España: «En la situación que estamos, esto va de salvar la democracia, de acabar con el despotismo que impera en el sanchismo. Pedro Sánchez está intentando invadir el poder judicial, utiliza los poderes del Estado para atacar a políticos rivales».

«Esto no es una lucha informativa, es una lucha por la democracia. Quienes están salvando la democracia ahora mismo son los jueces y los periodistas. Los políticos están haciendo lo que pueden y, algunos, ni eso», aseguró el director de OKDIARIO.

En la parte final de su discurso, Eduardo Inda puso en valor el esfuerzo y el trabajo de los jueces y de los medios de comunicación: «Creo que algún día espero que España le dé las gracias a los jueces y a los periodistas por haber salvado la democracia. Este premio es para los que estamos salvando la democracia».

Las claves del éxito de OKDIARIO

Al finalizar la gala, el periodista dio las claves por las que OKDIARIO ha conseguido el premio al mejor medio digital de España: «Trabajar mucho todos los días, dar muchas exclusivas, ser rigurosos y no doblegarse al poder».

Inda hizo hincapié en el hecho de no plegarse ante los poderosos y ofrecer exclusivas que afecten a cualquier signo político: «El secreto para triunfar es no ser complaciente ni sonriente con el poder. Nosotros tenemos una ideología muy clara, pero hemos sacado las corruptelas de gente que pensaba como nosotros, como la Operación Kitchen, los sobresueldos en Génova 13, los SMS de Rajoy a Bárcenas… Y sacamos el gran caso de corrupción de la democracia: el de Juan Carlos I».