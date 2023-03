OKDIARIO asiste a un taller de Igualdad sobre cómo ser un hombre: «Por llorar no se os va a caer el pito»

El Instituto de las Mujeres dependiente del Ministerio de Igualdad promueve un taller en el Salón Internacional del Estudiante y Oferta Educativa (Aula) -que se desarrolla en IFEMA, Madrid, hasta este domingo- en el que se instruye sobre la «nueva masculinidad». OKDIARIO ha participado en la actividad, La Caja de la Masculinidad, y ha podido comprobar cómo se ofrece a los estudiantes una visión estereotipada del hombre.

«Por llorar no se os va a caer el pito», dice el profesor, animando a los chicos a expresar sus sentimientos. Los propios alumnos han interrumpido al docente en varias ocasiones para mostrar su desacuerdo con las explicaciones.

El curso ha comenzado con un brainstorming sobre qué es ser un hombre. «Echarle cojones», «respetar a una mujer» o «ser valiente» han sido algunas de las respuestas que han dado los estudiantes presentes en la feria. El profesor, mofándose en ocasiones de la opinión de los alumnos, las ha ido escribiendo en una pizarra, bordeándolas con un rectángulo que ha llamado La Caja de la Masculinidad. Tras ello, el docente ha pedido romper esta «caja» para ser unos hombres «feministas», es decir, formados en las tesis podemitas. Para sorpresa del profesor, los chicos han rechazado estas ideas. «Yo no quiero estar en una caja, a mí me educa a ser un hombre mi padre y mi madre», espetaba uno de ellos.

Sin embargo, el docente ha proseguido la charla animando a los chicos a ser más sensibles. «Por llorar no se os va a caer el pito y no vais a perder el pelo», ha asegurado el profesor. Además, el docente ha llamado a romper estereotipos, como el de que «los hombres conducen a toda velocidad borrachos o drogados». El profesor, vinculado al Ministerio de Igualdad también ha cargado contra los encierros de toros diciendo que «los que corren delante de las vaquillas no tienen lógica y lo hacen para demostrar su virilidad».

Asimismo, el docente ha dado lecciones sobre la valentía viril. Para él, «cuando te vas de vacaciones al pueblo», los hombres se sienten presionados para tirarse por el acantilado, aunque no les apetezca. «Si no, te llaman nenaza o maricón», ha explicado a los estudiantes, entre los que se encontraban menores de edad. Así, el profesor ha explicado a los asistentes que considera que los hombres están educados desde un prisma homófobo. Además, ha rebatido a los chicos cuando han expresado que para ser un hombre había que cuidar a una mujer. «Hay hombres gays que no necesitan a una mujer», ha zanjado el profesor, tratando de evitar el debate.