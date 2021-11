El autor de «podemos imprimir dinero de forma ilimitada y así ya no habrá paro» vuelve al ataque con una nueva afirmación que ha desatado una lluvia de zascas y mofas en las redes sociales: «El sector público no necesita recaudar impuestos para financiarse». Eduardo Garzón ha creado la polémica tras un intenso rifirrafe con el economista Daniel Lacalle.

La discusión versaba sobre teoría monetaria. Lacalle defendía que «no existe el sector público sin el sector privado» porque «el sector público se financia con los ingresos del sector privado y se endeuda con los ingresos futuros de ese sector privado». «El que quiere defender ‘lo público’ debería empezar por defender lo privado», zanjaba.

Sin ser interpelado directamente, el hermano del ministro Alberto Garzón entra al trapo y contesta desmintiendo a Lacalle, haciéndose autopropaganda y creando polémica: «El dinero lo crea y regula el sector público, por lo que éste no necesita recaudar impuestos para financiarse. Y al revés: el sector privado no puede ingresar nada si el sector público no crea antes el dinero».

No es cierto. El dinero lo crea y regula el sector público, por lo que éste no necesita recaudar impuestos para financiarse. Y al revés: el sector privado no puede ingresar nada si el sector público no crea antes el dinero. Lo explico aquí: https://t.co/0fDUoEVMhF https://t.co/0oBCzd93yZ — Eduardo Garzón (@edugaresp) November 22, 2021

Ante una respuesta tan tajante y negando su afirmación, Lacalle responde conciso y directo a Garzón: «No. El dinero no lo «crea» el Estado a placer. La moneda no vale nada si no está soportada por demanda real del sector privado y reservas. Eso de que la moneda es recurso ilimitado que permite financiar todo como y cuando quiera es simplemente falso».

«No he hablado de que sea ilimitado ni de que no tenga que tener relación con bienes y servicios; he hablado de que el dinero lo crea el Estado, por lo que primero el Estado lo crea y lo gasta, y luego lo recauda. No puede ser al revés. ¿De dónde crees que sale el dinero, si no?», vuelve a responder el economista hermano del ministro.

No he hablado de que sea ilimitado ni de que no tenga que tener relación con bienes y servicios; he hablado de que el dinero lo crea el Estado, por lo que primero el Estado lo crea y lo gasta, y luego lo recauda. No puede ser al revés. ¿De dónde crees que sale el dinero, si no? https://t.co/xRUCqVciCs — Eduardo Garzón (@edugaresp) November 22, 2021

«Si no sabes la diferencia entre dinero y moneda no te lo puedo explicar. El Estado solo emite una promisory note, la moneda. No crea dinero y lo gasta. Solo emite un medio de pago respaldado por la demanda del sector privado y sus reservas. Si no, no valdría nada», zanja Lacalle.