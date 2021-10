El economista de Izquierda Unida (IU) Eduardo Garzón, hermano del ministro Alberto Garzón, vuelve a las andadas. Ha escrito un libro centrado en la teoría de que los problemas de un país se solucionan fácilmente imprimiendo dinero. Sin más. La editorial Akal publica La otra economía que no nos quieren contar donde este ex asesor del Gobierno municipal de Manuela Carmena apuesta por crear moneda sin tener en cuenta la inflación, es decir, la subida pronunciada de los precios de bienes y servicios.

«Sin duda es una teoría polémica, pero que ayudará a hacernos abandonar algunos de los mitos sobre economía instalados en nuestra mente. Para opinar y debatir, lo primero es estar bien informado», señala el libro. El subtítulo del libro es Teoría Monetaria Moderna para principiantes.

Con esta obra de 208 páginas, Eduardo Garzón señala que estamos ante «un enfoque económico de reciente surgimiento y todavía poco conocido, pero que está de moda en el ámbito académico y político, y que sin duda ganará mucha más importancia en el futuro por lo rompedor y polémico que resulta». Asegura que «hay muchos economistas que creen que se convertirá en el nuevo paradigma económico de la siguiente generación».

Lamenta que la teoría de imprimir billetes es «caricaturizada por unos y exagerada por otros». No obstante, promete que con su libro se explica «con rigor, pero también con mucha claridad y sencillez, cuáles son sus propuestas». Insiste que así se abandonarán «muchos de los mitos que la teoría económica convencional instaló en nuestras mentes hace tiempo».

Entre los capítulos del libro se encuentran ideas que anticipan sus pensamientos: el dinero es una criatura del Estado, los impuestos no financian los gastos públicos, el dinero del Estado no sirve en cualquier parte, hay Estados que crean dinero y otros que sólo lo utilizan, el déficit público es una forma de crear dinero, un Estado soberano puede evitar la quiebra siempre que quiera, los bancos también crean dinero cuando dan créditos, la creación del dinero bancario depende de ti, hay que crear más dinero… pero sin pasarse, la inflación no es lo que crees que es ni funciona como te han contado, la hiperinflación nunca surge por crear dinero y llegar al pleno empleo sin sufrir inflación es perfectamente posible.

Mitos

Entre los mitos que la obra tumba figura la tesis de que no se puede gastar más de lo que se tiene. El hermano de Alberto Garzón censura la idea de que «la austeridad es necesaria para que las cuentas públicas estén saneadas». También critica la concepción de que «el Estado tiene que recaudar impuestos para poder realizar sus gastos» y de que «el envejecimiento de la población pone en riesgo nuestras pensiones públicas». Para este economista todo se soluciona tirando de la máquina de crear moneda.

Según relata en el resumen del libro, «la izquierda siempre se enfrenta a la siguiente pregunta: ¿de dónde obtenemos el dinero para pagar las políticas que necesitamos?». Esta cuestión es trampa, según las reflexiones del alto cargo de IU.

Portada del libro.

Eduardo Garzón mantiene que equivocadamente «la izquierda siempre acaba enfrascada en debates sobre aumentos de impuestos a las grandes fortunas o sobre la lucha contra el fraude fiscal». Se trata, a su entender, de «debates que suelen ser callejones sin salida en un mundo globalizado». Frente a ello, la solución es la Teoría Monetaria Moderna. Que, dice, da una «respuesta muy sólida y solvente, y permite proyectar y defender la aplicación de políticas transformadoras sin ningún tipo de complejo ni de inseguridades».

El resumen del libro, por último, reseña la formación académica de Eduardo Garzón Espinosa. Es licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Málaga. Es máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid.