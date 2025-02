El novio de Ayuso denunciará al cámara y al delegado del Gobierno por el golpe y la falta de seguridad

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, denunciará al cámara, a los juzgados de Plaza de Castilla y al delegado del Gobierno, Francisco Martín, tras la agresión sufrida a la salida del tribunal en el que estaba citado a declarar. Lo hará por no haber garantizado un dispositivo de seguridad mínimo como sí tuvieron otros investigados como Begoña Gómez o el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Los familiares de Pedro Sánchez sí contaron con protección policial y se les permitió acceder a los juzgados por el garaje, un privilegio con el que no ha contado González Amador pese a la expectación en aras de su declaración.

El novio de Ayuso ha sido citado esta mañana del 24 de febrero ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, que le investiga por presuntos delitos de fraude fiscal. Desde primera hora de la mañana, decenas de periodistas han aguardado a la llegada de González Amador que ha accedido a los juzgados minutos antes de las 10 de la mañana por la puerta de la entrada de la calle de Joan Maragall. La salida se ha producido por este mismo acceso y una nube de profesionales de los medios de comunicación han abordado al novio de Ayuso cuando un operador de cámara se ha chocado con una farola golpeándole la frente a Alberto González Amador con la cámara.

Según ha podido saber OKDIARIO, el novio de Ayuso se ha trasladado de inmediato al hospital con una fuerte contusión en la frente. Allí ha recibido atención hospitalaria y cuenta con un parte de lesiones que se adjuntará a la denuncia contra los responsables que no han puesto en marcha las medidas oportunas para garantizar la seguridad de González Amador.

El decanato de los juzgados de Plaza de Castilla debe garantizar que no se ponga en peligro la integridad física de los asistentes al tribunal, entre otras obligaciones. Por su parte, la Delegación del Gobierno es la institución encargada de diseñar dispositivos de seguridad con presencia policial en las calles para evitar altercados como lo ocurrido con el novio de Ayuso. No se ha anticipado ningún dispositivo de protección pese a que el señalamiento ha sido dado a conocer a la opinión pública y la expectación mediática era máxima.

Pendientes del recurso

González Amador, por recomendación de su defensa, no ha declarado a la espera de que se resuelvan los recursos pendientes en instancias superiores. «Como usted sabe, siempre que su señoría me ha citado en este tribunal, yo me he personado para declarar la verdad, pero el cambio de criterio de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y los aplazamientos exigidos por el partido socialista hacen que mis abogados, aquí presentes los dos, terminantemente me han prohibido declarar hasta que al menos se pronuncie la Audiencia Provincial», ha esgrimido ante la juez. Y prosigue: «Yo soy el primero que quería haber declarado y que esto hubiese finalizado hace un año y no que se siga dilatando, pero ellos me exigen esperar a la resolución de la Audiencia».

Por su parte, los otros tres investigados tampoco han declarado alegando también que debían resolverse antes los recursos interpuestos por las partes. «Se les estaban vulnerando sus derechos a una tutela judicial efectiva y se les generaría indefensión en caso de haber declarado», explica Ricardo Corzo, el abogado de los socios del novio de Ayuso, en una conversación con OKDIARIO. Si bien, el letrado explica que sus clientes querían declarar y lo harán una vez se resuelvan los recursos pendientes. Por su parte, González Amador también pedirá declarar voluntariamente una vez se obtenga la resolución.

Fuentes consultadas aseguran que el fiscal encargado del caso, Diego Lucas Álvarez, ha asegurado que su acuerdo seguía en pie y que si firmaban hoy. Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo, ya que está pendiente el recurso de la Audiencia Provincial de Madrid. Por su parte, la abogada del Estado Zaida Cantero ha dicho que por ella no hay acuerdo porque se ha pasado el plazo. Fuentes judiciales aseguran que la resolución del recurso de la Audiencia no tardará en llegar y está previsto que llegue al juzgado de instrucción a finales de esta semana.