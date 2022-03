La presidenta de la Federación de mujeres y familias del ámbito rural (AMFAR), Lola Merino, ha explicado en una entrevista con OKDIARIO por qué han decidido sumarse a la gran manifestación del campo contra el Gobierno de Pedro Sánchez que se va a celebrar el próximo 20 de marzo en Madrid.

Merino ha mostrado su indignación con un Ejecutivo que por «ignorancia» y porque actúa cegado por una «ideología radical» culpa de «todos los males de España» al sector agroalimentario. «Somos los culpables del cambio climático, somos los culpables del maltrato a los animales, somos los culpables de la contaminación…», ha señalado Merino.

Para la presidenta de AMFAR, Sánchez y sus ministros no se dan cuenta de que realmente lo que están consiguiendo es «poner en peligro el abastecimiento y la producción de alimentos a la población» y ha subrayado que «no hay mayor ecologista que un agricultor o un ganadero» porque son ellos «los primeros interesados en que el medioambiente y los recursos naturales no falten».

Interrogada sobre si cree que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha hecho cosas por las seis millones de mujeres que trabajan en España en el campo, Merino ha afirmado que «nunca» ha escuchado a la ministra podemita «hablar de las mujeres rurales».

«Yo, al Ministerio de Igualdad todavía no le he oído hablar de las mujeres rurales, todavía no le he oído hablar de políticas efectivas que vayan dirigidas al empleo de las mujeres rurales y a la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales», ha aseverado la presidenta de la asociación que desde 1991 pone voz a las reivindicaciones de más de 90.000 afiliadas.

Además, Merino ha lamentado que en los primeros desgloses que ha visto de a dónde se van a destinar los 20.000 millones de euros para igualdad que Montero ha anunciado a bombo y platillo no ha visto nada «concreto y específico» que vaya a parar a las mujeres rurales cuando hay «muchísimo trabajo por hacer».

«Las mujeres rurales tenemos una doble discriminación por el hecho de ser mujeres y por el hecho de vivir en un ámbito rural», ha indicado, al tiempo que ha observado que las mujeres en el campo están expuestas a «brechas de género, salariales, digitales y laborales».

Merino ha arremetido contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al que ha acusado de ser «la persona que peor habla de los ganaderos» y contra la ministra de Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, «que ha dicho que si pudiera prohibiría la caza y los toros».

Para la presidenta resulta inconcebible que una ministra de Reto Demográfico haga este tipo de declaraciones sobre «dos grandes tradiciones que forman parte de nuestra cultura más ancestral, que generan riqueza, que generan empleo y que fijan población en las zonas más desfavorecidas, más vulnerables y más rurales».

Además, ha criticado también a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, ha recordado, ha llegado a insultar a los trabajadores del campo acusándoles de «esclavitud».

«¡Pero si cada vez que salen los datos del paro y de empleo, vemos cómo el sector agrario, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, ha sido uno de los grandes motores de generación de empleo!», ha exclamado, al tiempo que se ha preguntado cómo es posible tener una ministra de trabajo «acusando a los profesionales del sector agrícola y ganadero diciendo que tratan a los jornaleros como esclavos». «Es inconcebible», ha sentenciado.

«A todo esto hay que sumarle», ha apostillado, que un diputado de Podemos, Juan López de Uralde, «dijo hace unos días en el Congreso de los Diputados que las mujeres que se dedican o defienden la caza son meros elementos folclóricos».

Toda una serie de circunstancias que para la presidenta de AMFAR han convertido la situación del campo en España, y en concreto de las mujeres, en «insostenible».

El sector del campo se manifiesta el domingo 20 de marzo en Madrid para decir «basta a los continuos ataques y desprecios del Gobierno» de Pedro Sánchez. Esta movilización tiene como objetivo «defender la agricultura, la ganadería, la caza, nuestro campo, su cultura y tradiciones». La manifestación comenzará a las 11:00 horas en la Puerta de Alcalá y terminará en la fuente de San Juan de la Cruz. «El mundo rural despierta» es el lema escogido para esta protesta.