La actriz Elisa Mouliaá se ha personado junto a su abogado en los juzgados de Plaza Castilla para informar al juez Adolfo Carretero de que continuará con el procedimiento contra Íñigo Errejón, para el que solicitó hace dos meses tres años de cárcel por un supuesto abuso sexual.

Mouliaá ha indicado en declaraciones ante los medios que el proceso «explotó por múltiples denuncias anónimas, que él dimitió y que ya comenzaban a decir en todos lados que podían ser falsas. Yo lo único que hice fue decir que esto era verdad para proteger a las mujeres. Así que lo que ha pasado conmigo es vergonzoso, porque se ha generado un sistema de descrédito, de burla, sacando bulos», ha lamentado.

A través de sus redes sociales, la presentadora de televisión manifestó el lunes su descontento con la Fiscalía por pedir ésta la «absolución» del ex portavoz de Sumar en el Congreso y defenderlo.

«Tras esto sí que voy a ir hasta el final. Me parece muy ruin porque él no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento», ha indicado.

Retira la acusación

Hace apenas una semana, el pasado miércoles, Mouliaá renunciaba a seguir con el procedimiento asegurando que no era una «retractación de los hechos denunciados» sino que lo hacía por motivos personales y de salud, aludiendo a que ninguna otra víctima había dado el paso y que se sentía sola «sosteniendo todo».

«No puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila», afirmó.

«Existen indicios»

Fue en noviembre del año pasado cuando el juez instructor decidió procesar a Íñigo Errejón tras una investigación que se prolongó durante trece meses. A lo largo de ese periodo, tomó declaración tanto al propio Errejón como a Elisa Mouliaá, además de a distintos testigos y psiquiatras.

Dentro de las diligencias practicadas, el magistrado también solicitó al ex diputado y a la actriz que entregaran los mensajes que se enviaron en los días próximos a la presunta agresión.

De acuerdo con el relato de la denunciante, los hechos se habrían producido durante la presentación de un libro de Errejón, después de que ambos llevaran cerca de un año comunicándose a través de las redes sociales. Mouliaá explica que, una vez finalizado el acto, acudieron a tomar algo a un bar de la zona y que ella, que ya tenía previsto asistir más tarde a una fiesta en casa de un amigo, invitó al ex político a acompañarla «por educación».

El juez concluyó que «los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial ni documental».

Plantón de Errejón

Este mismo martes, el juez ha suspendido por «seguridad jurídica» la citación de Errejón, a quien llamó a sede judicial este martes para notificarle la apertura de juicio oral en su contra. La defensa de Errejón anunció a primera hora que no acudiría al Juzgado hasta que Mouliaá no aclarase si había retirado su acusación contra el ex dirigente de Sumar. «Informamos de que, atendiendo a motivos de economía procesal y seguridad jurídica, que deben primar en todo procedimiento, Íñigo no acudirá», apuntó su representación.

El juez Adolfo Carretero citó a Errejón este martes a partir de las 09.30 horas para «emplazarle, requerirle y notificarle» la resolución por la que le sienta en el banquillo de los acusados.