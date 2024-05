Cataluña está inmersa en su campaña electoral, de cara a unas elecciones en las que Vox se ha marcado como objetivo no sólo mantener esos 11 diputados actuales, sino aumentarlos. Pero en la formación que preside Santiago Abascal ya han comprobado que no está siendo una campaña fácil y que han vuelto a ser el blanco de la violencia política, como ocurrió en las pasadas elecciones vascas. La extrema izquierda catalana y el separatismo siempre hacen acto de presencia en las campañas de Vox, pero esta vez preocupa el hecho de que los Mossos d’Esquadra ya han notificado a Vox que no podrán cubrir íntegramente la seguridad de sus mítines. Especialmente en ese tramo final de campaña.

El clima de violencia política contra los mítines y simpatizantes de Vox durante las campañas electorales, que la formación viene denunciando ya desde hace años, amenazaba con repetirse durante la campaña electoral catalana. Una cita a la que Vox ha llegado, de nuevo, en la diana del separatismo y de la extrema izquierda. Y en medio de ese clima, la Generalitat pone pegas a aportar seguridad a los actos de campaña de la formación.

Según ha sabido OKDIARIO, desde los Mossos d’Esquadra han comunicado a Vox que habrá ciertos recortes en el número de agentes y medios disponibles para los actos electorales de la candidatura de Ignacio Garriga., En definitiva, cuentan con menos agentes disponibles para estos operativos que en otras elecciones autonómicas catalanas.

La razón de esta decisión, según han trasmitido desde la Generalitat, es que hay «más formaciones» que se presentan a estas elecciones y que están en el foco de los violentos durante esta campaña. En Vox han entendido a qué se refieren con ello desde el Govern de Pere Aragonés: esas «formaciones» extra es Alianza Catalana, liderada por la alcaldesa de Ripoll Silvia Orriols.

La Generalitat reconoce así, implícitamente, que la doble violencia en Cataluña (la del separatismo y la de la extrema izquierda) se dirige, principalmente, contra los partidos constitucionales y contra los del espectro de la derecha. Vox, encajando en ambos, está siendo el objetivo principal de los violentos en campaña. «Les interesa la tensión, cuanto más caliente sea la campaña, mejor», entienden fuentes de Vox preguntadas por esta decisión de la Generalitat.

Inseguridad

Uno de los pilares de esta campaña está siendo la inseguridad: Vox está recorriendo algunos de los puntos calientes de la delincuencia y la inmigración ilegal de Cataluña, con el objetivo de demostrar la «inacción» por parte de los gobiernos separatistas en materia de seguridad ciudadana.

«Tú paseas por Molenbeek y paseas por el Raval y ahora mismo tienes mayor sensación de inseguridad en el Raval, se lo puedo asegurar. Y eso que Molenbeek es el paraíso del islamismo», señalaba hace unos días en una entrevista con OKDIARIO el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé. Una declaración que refleja una firme convicción que hay en el partido: Cataluña está en una situación límite en materia de inseguridad.

Por ello, según ha sabido OKDIARIO, Vox quiere hacer de la inseguridad y la inmigración ilegal descontrolada uno de los pilares de su campaña en Cataluña, donde presenta como candidato a su vicepresidente Ignacio Garriga.

Por otra parte, tal y como ha señalado a OKDIARIO el candidato Garriga, Vox ha sufrido en Cataluña el «vacío total» hasta de los periodistas: «No vienen a nuestras ruedas de prensa de los martes. Se quedan en la sala de al lado por miedo a los comisarios políticos».

Eso, dice, por no hablar de TV3, que no ha invitado ni una sola vez a Ignacio Garriga en tres años de legislatura. «¿Ni una sola vez?». «Nada, ni una», responde. Vox es la cuarta fuerza política del parlamento catalán. «Es el sectarismo del separatismo», dice el candidato a la Generalitat y vicepresidente nacional de Vox.