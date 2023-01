El célebre entrenador de tenis Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa Nadal, ha participado este sábado en unas jornadas organizadas por el PP sobre meritocracia junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Nadal ha querido recordar a la alumna universitaria de la Complutense que esta semana dio un encendido discurso viral atacando a Ayuso, cargado de ataques contra la presidencia mientras el público respondía con aplausos a la líder madrileña. Además de señalar su «mala educación» y su «enorme soberbia», Nadal ha recordado que «si ella es la mejor de su clase, la más brillante, y habla así… da que pensar».

En ese mismo acto, la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este sábado que en la próxima legislatura comenzará a aplicarse un nuevo plan educativo basado en la «meritocracia»: con notas del 0 al 10, exámenes orales y análisis de texto clásicos sin la carga ideológica de los actuales que se utilizan. Se busca, ha asegurado la presidenta, dejar atrás la «politización» de las aulas que ha impulsado la izquierda.

El objetivo de esto, ha dicho Ayuso, es recuperar la «libertad, pluralidad y calidad» en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con el objetivo de «contrarrestar la politización de la educación, el descenso de la calidad y la instrumentalización de la situación por parte de algunos».

Ataques

Nadal hacía referencia a Elisa María Lozano, mejor alumna de su promoción de Comunicación Audiovisual con un 9.28 en la Universidad Complutense de Madrid que pronunció el pasado martes discurso al recoger su diploma -que afirmó que no quiere para nada y que no lo rompió porque es «ilegal»- en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el acto en el q nombrada Alumna Ilustre.

«¡Ayuso, pepera, los ilustres están fuera!», clamó desde la tribuna de oradores del salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información esta alumna afirmando que los «verdaderos ilustres» son sus compañeros que se manifestaban en las inmediaciones de la Universidad contra Ayuso al grito de «¡asesina!», «¡terrorista!» y «¡cucaracha!».

«No quiero este premio, para nada. He sacado un 9.28, pero no sé de qué me sirve. La misma persona que ha decidido premiarme a mí es la que va a dar el premio a Ayuso», criticó Lozano.