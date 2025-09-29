Montero minimiza el informe de Hacienda revelado por OKDIARIO: «Lo desconozco bastante”

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a poner el ventilador para apoyar, en esta ocasión, a la pentaimputada esposa del presidente, Pedro Sánchez. Montero ha vaticinado este lunes que «al final se hará la luz y, por tanto, la verdad se terminará imponiendo» frente a las «sospechas que algunos, de manera electoralista, mentirosa, interesada, quieren lanzar sobre el entorno del presidente» del Gobierno, en alusión al caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez. Hacía referencia al informe de la Intervención del Estado del que informo OKDIARIO este domingo en exclusiva.

El realidad el gran matiz que ha realizado sobre el informe es una nimiedad ya que ha dicho «en realidad no es la Intervención del Estado, aunque sí los interventores que están trabajando para la Fiscalía Europea».

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha elaborado un demoledor informe pericial de más de 300 páginas al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO que revela graves irregularidades —»fraude de ley», «gran opacidad» y «pasividad sospechosa», entre otras— en la adjudicación de tres contratos públicos por valor de 10,6 millones de euros a empresas vinculadas a Carlos Barrabés, el empresario socio de Begoña Gómez y artífice de la cátedra que dirige la mujer del presidente del Gobierno.

La también vicesecretaria general del PSOE y líder del PSOE andaluz se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los periodistas en Córdoba tras participar en un acto de entrega de llaves de viviendas junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

En concreto, a Montero le han preguntado por la información según la cual la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado anomalías en los contratos adjudicados por 8,4 millones de euros por la empresa pública Red.es a Juan Carlos Barrabés, empresario investigado en el caso Begoña Gómez, observando una «gran opacidad» en el proceso de contratación, como parte de las pesquisas que la Fiscalía Europea (EPPO) lleva a cabo sobre este extremo por la posible afectación a fondos europeos, informa Ep.

La ministra de Hacienda ha puntualizado al respecto que «en realidad no es la Intervención del Estado, aunque sí los interventores que están trabajando para la Fiscalía Europea», quienes han detectado dichas anomalías, y en todo caso ha apuntado que «desconoce bastante del informe ni en qué términos ni de qué manera» se ha materializado.

Dicho esto, la vicepresidenta primera ha aprovechado para remarcar que desde el Gobierno, están convencidos de que «la luz se arrojará sobre las sospechas» que, afirma, «algunos de manera electoralista, mentirosa, interesada, quieren lanzar sobre el entorno del presidente» Pedro Sánchez.

En esa línea, Montero ha remarcado que en el Ejecutivo tienen «mucha tranquilidad» y confían en la Justicia «a pesar de que hay singularidades en los procedimientos» judiciales que les llaman la atención. «También a los juristas», ha apostillado la ministra para concluir augurando que, «siendo inocente» la mujer de Sánchez, «al final se hará la luz y, por tanto, la verdad se terminará imponiendo».