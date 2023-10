Montero y Belarra braman contra Ibarra por decir que la amnistía es «violar a 40 millones de españoles»

El ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, del PSOE, ha criticado a su propio partido por «allanar el camino» al fugado Carles Puigdemont y asegurar que amnistiar a los independentistas catalanes es «violar a 40 millones de españoles» porque supondría vulnerar la Constitución Española. Unas palabras que no han gustado en Podemos, y de las que rápidamente se han hecho eco Irene Montero e Ione Belarra, que no han tardado en publicar en sus redes que no se deben «banalizar las violaciones sexuales».

Ibarra ha asegurado, durante un desayuno organizado por el Fórum Europa, que no entiende «muy bien a los dirigentes» de su partido porque «están allanando el camino a Puigdemont». Y se preguntaba: «¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto», ha dicho el socialista, que ha hecho hincapié en que una amnistía serviría para que los españoles fueran «más desiguales» y constituiría una «traición» a los votantes del PSOE.

Unas declaraciones que no han gustado en Podemos, pues poco han tardado algunas de sus ministras en hacerse eco para criticar al ex presidente en sus redes sociales por utilizar el término «violar». Ione Belarra publicaba en X (antes Twitter) que no se puede «banalizar las violaciones sexuales». «Nadie debería banalizar las violencias sexuales, tan graves y tan presentes en nuestra sociedad, con este tipo de comparaciones. Es absolutamente inaceptable», indica la publicación, que ha sido compartida la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero.

Pero según la propia definición de la RAE, «violar» tiene diferentes acepciones. La primera de ellas -a la que hace referencia el ex presidente- habla sobre quebrantar una ley: «Infringir o quebrantar una ley, un tratado, un precepto, una promesa».

Silencio en Podemos

Llama la atención la rapidez con la que las ministras podemitas han criticado las declaraciones de Ibarra, mientras guardan silencio por la violación de un bebé de siete meses.

Y es que este martes, 2 de octubre, la Policía Nacional detuvo en Madrid a un agresor sexual de 25 años por explotar sexualmente a su bebé y ofrecerla a terceros a cambio de dinero para que mantuviesen relaciones sexuales con la pequeña. Ante este caso, el silencio en el Gobierno es atronador.

Críticas a Sánchez

Juan Carlos Rodríguez también ha criticado a la cúpula del PSOE, asegurando que Sánchez debería hacer lo que prometió «a los ciudadanos el 23J», recordando que el jefe del Ejecutivo en funciones sí pronunció la palabra amnistía antes de las elecciones, precisamente para asegurar que no la habría. «Dijo que ni habría amnistía ni habría autodeterminación. Y no ha vuelto a decir nada más», ha recalcado.