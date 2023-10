Espadas reconoce que la investidura de Sánchez sin «sobrepasar» la Constitución va a ser «difícil»

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha reconocido este miércoles que ve «difícil» la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno sin «sobrepasar» los límites de la Constitución en los acuerdos que el líder socialista ha de alcanzar con herederos de ETA e independentistas, amnistía incluida.

Espadas se ha pronunciado en esta línea después de que Sánchez haya recibido formalmente el encargo del rey Felipe VI para presentarse como candidato a la investidura como presidente del Ejecutivo central tras el intento fallido del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El secretario general del PSOE-A ha señalado que Sánchez debe ahora «buscar los apoyos» necesarios entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados para «conseguir el acuerdo» que le permita la investidura.

«Ahora es el momento de llevar a cabo un proceso que tiene un componente de negociación que va a ser absolutamente transparente y explicado en todos los sentidos», ha defendido Espadas en declaraciones a RNE. El líder del PSOE-A, como es costumbre, no ha dudado en halagar a Sánchez, de quien ha dicho que es un político «absolutamente exquisito» a la hora de llevar este tipo de negociaciones «con discreción» y respetando «los tiempos». «Hasta no recibir el encargo del Rey no ha expresado cómo iba a trabajar y a llevar esa negociación», ha celebrado.

La amnistía

Preguntado por la amnistía que urde Sánchez a los políticos independentistas catalanes detrás del 1-O a cambio de lograr su apoyo para la investidura, Espadas ha admitido que «la situación es muy compleja» y «difícil» dado los «encajes legales» que requiere la negociación, aunque «las posibles alternativas tampoco son sencillas». «Tenemos clarísimo que tienen que estar dentro del marco de la Constitución», ha añadido.

No obstante, el secretario general del PSOE-A ha manifestado su «confianza» en que las negociaciones lleguen a buen puerto. «Sabemos hasta dónde podemos llegar y lo que no vamos a sobrepasar. Todos sabemos de la dificultad de estas cuestiones», ha incidido Espadas, que ha concluido apelando al «respeto» y a la «prudencia» para ver cómo se fraguan esos acuerdos conforme vayan pasando los días.