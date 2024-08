Mónica García se borra de la reunión de emergencia de la Unión Europea por la viruela del mono

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha borrado de la reunión que este lunes celebra el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea por la emergencia sanitaria de la viruela del mono. En su lugar, acudirá el director de Salud Pública, Pedro Gullón.

En la cita de este lunes se discutirán «medidas adicionales» en la lucha contra la viruela del mono, tal y como anunció la comisaria de Sanidad y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, en sus redes sociales. Todo ello después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hace dos días la emergencia sanitaria internacional por el brote de mpox que afecta a la República Democrática del Congo (CDC) y que se ha extendido a países cercanos.

🔹@ECDC_EU will publish updated risk assessment by 16/08.

🔹Health Security Committee will convene on 19/08 to discuss further action.

🔹@EC_HERA has worked with partners to secure 215 000 vaccine doses for donation. It will also support @AfricaCDC on diagnostics and sequencing.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) August 14, 2024